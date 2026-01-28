Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής αυξάνει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου τον κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου του παχέος εντέρου, προειδοποιούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε μεγάλη, πολυετή μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν πως ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και όταν κάποιος δεν υπερβαίνει τα θεωρούμενα ως «ασφαλή» όρια.

Η μελέτη έδειξε ακόμα πως όσοι σταματούν κάποια στιγμή να πίνουν, μειώνουν τις πιθανότητες που έχουν να αναπτύξουν προκαρκινικούς πολύποδες στο έντερο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συνήθως αρχίζει από κάποιον πολύποδα.

«Η μελέτη μας είναι μία από τις πρώτες που εξετάζει πως συσχετίζεται η κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια της ζωής με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο κίνδυνος μειώνεται όταν κάποιος πάψει να πίνει», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Erikka Loftfield, από το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου (NCI) των ΗΠΑ.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Cancer. Οι ερευνητές κατέγραψαν την μέση κατανάλωση αλκοόλ 88.092 εθελοντών, που εντάχθηκαν σε μεγάλη έρευνα του NCI μεταξύ 1993 και 2001. Στη συνέχεια παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους επί 20 χρόνια.

Τα ευρήματα

Στη διάρκεια της περιόδου παρακολουθήσεως, οι 1.679 από αυτούς διαγνώσθηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το 73,4% των συμμετεχόντων κατανάλωναν συστηματικά αλκοόλ, αν και σε διαφορετικές ποσότητες. Η κατανάλωση κυμαινόταν από λιγότερο από 1 ποτό την εβδομάδα έως 14 ή περισσότερα την εβδομάδα.

Οι επίσημες συστάσεις προς τους άνδρες είναι να μην υπερβαίνουν τα 14 ποτά την εβδομάδα (2 την ημέρα). Οι γυναίκες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 ποτά την εβδομάδα (1 την ημέρα).

Οι συμμετέχοντες που κατά μέσον όρο κατανάλωναν 14 ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα, είχαν κατά 25% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρκίνο στο κόλον έντερο, έναντι όσων έπιναν λιγότερο από 1 ποτό την εβδομάδα. Είχαν επίσης κατά 95% περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο του πρωκτού. Το κόλον είναι το μεγαλύτερο τμήμα του παχέος εντέρου.

Ωστόσο όσοι έπιναν συνεχώς τόσο πολύ στη διάρκεια της 20ετίας, διέτρεχαν κατά 91% μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου στο παχύ έντερο.

Αντίστοιχα, όσοι είχαν σταματήσει να πίνουν αλκοόλ, είχαν μειώσει κατά 42% τις πιθανότητες να παρουσιάσουν αδένωμα (πολύποδα) του παχέος εντέρου.

Μεταβολισμός και μικροβίωμα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συσχετίσεις αυτές άγονται από τις καρκινογόνες ουσίες που παράγονται όταν το έντερο μεταβολίζει το αλκοόλ. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να επηρεάζουν τα οινοπνευματώδη ποτά το μικροβίωμα του εντέρου.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η τρίτη συχνότερη κακοήθης νόσος στη χώρα μας. Ετησίως διαγιγνώσκεται σε περισσότερους από 7.800 ανθρώπους. Αποτελεί επίσης την δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνου. Το 2022 κόστισε τη ζωή σε 3.764 ασθενείς.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι διεθνώς διαγιγνώσκεται σε ολοένα νεότερα άτομα, ακόμα και σε 20χρονους ή 30χρονους νέους.

Πηγή: iatropedia

