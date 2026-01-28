Θάνατος: Η διαχείριση της ξαφνικής απώλειας – Τα στάδια προσαρμογής σε περίοδο πένθους

Η τρομακτική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα που στοίχησε τη ζωή σε πέντε μητέρες αλλά και το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία κατά το οποίο σκοτώθηκαν επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, είναι δύο τραγικά δυστυχήματα, που συνέβησαν με διαφορά ενός 24ωρου, μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα που διανύει η χώρα μας. Δυο σχεδόν ταυτόχρονες τραγωδίες, που έχουν «παγώσει» το πανελλήνιο και έχουν βυθίσει σε βαρύ πένθος τις οικογένειες των θυμάτων που δεν θα είναι ποτέ πια οι ίδιες.

Ο θάνατος, είναι το ισχυρότερο σοκ που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος και το σκληρό θέμα της ξαφνικής απώλεια αγαπημένων προσώπων, είναι από τα δυσκολότερα στη διαχείρισή τους.

Για το πένθος και τα στάδια της προσαρμογής μας μιλάει η Μαριάννα Αναγνωστοπούλου Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Υπ. Ψυχολογικής υπηρεσίας – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ:

«Το πένθος δεν είναι μια γραμμική διαδικασία ούτε ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Πρόκειται για μια εσωτερική πορεία προσαρμογής στην απουσία, όπου το άτομο καλείται να επανανοηματοδοτήσει τη ζωή του χωρίς το οικείο πρόσωπο που χάθηκε. Η αρχική αντίδραση συχνά χαρακτηρίζεται από σοκ και άρνηση, μια ψυχική “αναισθησία” που λειτουργεί προστατευτικά, μιας και το μυαλό δυσκολεύεται να αποδεχθεί την πραγματικότητα και ο πόνος μπορεί να μοιάζει ανυπόφορος», αναφέρει η ψυχολόγος.

Καθώς το σοκ υποχωρεί, αναδύονται έντονα συναισθήματα όπως θλίψη, θυμός, ενοχή ή αίσθημα αδικίας. Αυτή η φάση συνοδεύεται συχνά από σωματικές αντιδράσεις, διαταραχές ύπνου και δυσκολία συγκέντρωσης. Το άτομο μπορεί να αναζητά εξηγήσεις ή να στρέφεται νοερά στο «αν», προσπαθώντας να ελέγξει το ανεξέλεγκτο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν φυσιολογικές εκφράσεις του πένθους και όχι ένδειξη αδυναμίας.

Στη συνέχεια, το πένθος μπορεί να πάρει τη μορφή μιας βαθύτερης επεξεργασίας της απώλειας. Το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με το κενό που έχει δημιουργηθεί, βιώνοντας μοναξιά και αποπροσανατολισμό. Σε αυτή τη φάση, η ενσυναίσθηση από το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο. Η απλή, αυθεντική παρουσία, χωρίς βιαστικές συμβουλές ή συγκρίσεις, μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Η αποδοχή του πόνου, χωρίς προσπάθεια εξάλειψής του, επιτρέπει σταδιακά τη συναισθηματική εκφόρτιση.

Σοκ η ξαφνική απώλεια

Η ξαφνική, «απροειδοποίητη» απώλεια ενός οικείου προσώπου αποτελεί μια από τις πιο αποδιοργανωτικές εμπειρίες για τον άνθρωπο.

«Το άτομο καλείται εδώ να επεξεργαστεί μια κατάσταση μεγάλου σοκ, με έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, όπου η επαναφορά στην “κανονικότητα” μπορεί να ακούγεται σαν ουτοπία» αναφέρει η κ. Αναγνωστοπούλου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανόηση ότι τα στάδια που το άτομο προσαρμόζεται στην όποια απώλεια, ακόμη και αυτή που ήρθε πιο απροειδοποίητα, και δεν βιώνονται με την ίδια σειρά από όλους. Το άτομο μπορεί να λειτουργεί φαινομενικά επαρκώς και ταυτόχρονα να νιώθει εσωτερική κατάρρευση.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που βιώνει περίοδο πένθους;

Η ακρόαση χωρίς κριτική, τόσο από τον ίδιο τον εαυτό όσο και από τους άλλους, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ο πόνος να εκφραστεί και να μετασχηματιστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν νοείται ως απουσία πόνου, αλλά ως ικανότητα συνύπαρξης με την απώλεια και σταδιακής προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, επαναλαμβανόμενη φροντίδα και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανθρώπινη ευαλωτότητα χωρίς πίεση για γρήγορη αποκατάσταση και σεβασμό στους προσωπικούς ρυθμούς πένθους του κάθε ανθρώπου χωρίς εξιδανικεύσεις και απαιτήσεις.

Για εσένα, που βρίσκεσαι σε αυτή τη κατάσταση

Η διαχείριση της απώλειας δεν σημαίνει λήθη. Σημαίνει την ενσωμάτωση της απώλειας στη ζωή με έναν τρόπο που επιτρέπει τη συνέχιση της καθημερινότητας και των σχέσεων. Η αναζήτηση νοήματος, η έκφραση των συναισθημάτων μέσω λόγου ή δημιουργίας και η φροντίδα του εαυτού αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της πορείας. Όταν ο πόνος γίνεται δυσβάσταχτος ή παρατεταμένος, η επαγγελματική υποστήριξη από κάποιον ειδικό Ψυχικής υγείας μπορεί να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο επεξεργασίας. Το πένθος είναι μια βαθιά προσωπική εμπειρία, αλλά δεν χρειάζεται να βιώνεται σε απομόνωση. Με σεβασμό στον μοναδικό ρυθμό κάθε ανθρώπου, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση και η ψυχική φροντίδα μπορούν να μετατρέψουν τον πόνο σε μια διαδικασία εσωτερικής αναδόμησης και σταδιακής επανασύνδεσης με τη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων: Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα από τα Προγράμματα «Προλαμβάνω»

Όραση: Γιατί δακρύζουν τα μάτια στο κρύο; – Πως να τα προστατεύσουμε

Αττικό Νοσοκομείο – Καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων: «Για τα ράντζα φταίει η κυβερνητική πολιτική και όχι η γρίπη»