«Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

Καθώς οι κατά τον νόμο υπεύθυνοι του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα οδηγούνται στον εισαγγελέα αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο και κυρίως για το αν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίων.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η εταιρεία είχε καταθέσει φάκελο τον περασμένο Σεπτέμβριο για λήψη συμπληρωματικών μέτρων πυρασφάλειας, ωστόσο εξετάζεται εάν αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα, επίσης, δίνεται στις καταγγελίες εργαζομένων ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου, οι οποίες είχαν μεταφερθεί σε προϊσταμένους και διευθυντικά στελέχη, ενώ αναπάντητο παραμένει ακόμα το ερώτημα υπήρχε σύστημα ανίχνευσης αερίων και,αν υπήρχε, γιατί δεν λειτούργησε εγκαίρως.

«Έπρεπε να φέξουν τα βουνά της Θεσσαλίας»

Μιλώντας, πάντως, στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, το μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, Παναγιώτης Πολίτης, σημείωσε ότι «εφόσον υπάρχει προπάνιο ή υγραέριο θα έπρεπε να υπάρχουν μηχανισμοί εντοπισμού διαρροών, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν καταγραφικό – πως λέμε μαύρο κουτί στα αεροπλάνα – ο τεχνικός ασφαλείας, το αρμόδιο συνεργείο έπρεπε να περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχει αν λειτουργεί».

Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν λειτουργούσε (σ.σ. το σύστημα εντοπισμού διαρροών) έπρεπε, αντί για έκρηξη που ακούστηκε μέσα στην πόλη των Τρικάλων, να ακούγονταν οι σειρήνες. Έπρεπε να φέξουν τα βουνά της Θεσσαλίας, δηλαδή, οι φάροι που βάζεις και τα ηχητικά για να ειδοποιήσεις είναι συναγερμός πολέμου».

Ο Π. Πολίτης αναφέρθηκε και στους ελέγχους στο εργοστάσιο, τονίζοντας ότι «με αίτηση του Εργατικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε έλεγχος της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά δεν έχει αποδοθεί ακόμη από τον Ιούνιο το δελτίο ελέγχου. Η Επιθεώρηση Εργασίας έπρεπε να έχει κοινοποιήσει το αποτέλεσμα και στο Εργατικό Κέντρο. Δεσμεύτηκαν ότι θα μας το δώσουν μέχρι το μεσημέρι απ’ ότι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι από το Εργατικό Κέντρο πλέον λένε ότι δεν μπορούν να το δώσουν ή αν δώσουν θα δώσουν κάποια αποσπάσματα».

Το «σημείο μηδέν»

Εν τω μεταξύ, η ΕΡΤ παρουσίασε το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Το φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνει το λεγόμενο «σημείο μηδέν», απ’ όπου – σύμφωνα με την Πυροσβεστική – ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ, η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, εκτός του κτιρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής. Για τον εντοπισμό της, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σκάψουν την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το σημείο από το οποίο διέρρεε το αέριο. Στο σημείο ήταν παρών και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι δεν είχε αντιληφθεί πως υπήρχε διαρροή προπανίου.

