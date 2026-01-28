ΕΟΔΥ: Οι απουσίες των μαθητών από τα σχολεία εντάσσονται στο νέο μοντέλο καταγραφής των αναπνευστικών λοιμώξεων

Τα «δόντια της» μας δείχνει η γρίπη με τα κρούσματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ από την αρχή επιτήρησης της γρίπης, συνολικά 81 ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη έχουν νοσηλευτεί στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ έχουν καταγραφεί 23 θάνατοι από την ίδια νόσο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φετινό κύμα γρίπης έχει οδηγήσει σε αύξηση κατά 30% των νοσηλειών παιδιών. Μόνο τον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, εκ των οποίων τα 4 χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Για τους λόγους αυτούς ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχωρά στον συνολικό ανασχεδιασμό του Εθνικού Μηχανισμού Επιδημιολογικής Επιτήρησης, στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)».

Όπως ανακοινώθηκε, το έργο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποτελείται από 16 Υποέργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και καλύπτουν το σύνολο της λειτουργικής αναδιοργάνωσης του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών των Υποέργων 2 και 3, ο ΕΟΔΥ επανεξετάζει τη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων επιτήρησης και ταυτόχρονα σχεδιάζει νέα, συμπληρωματικά εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν τη συνολική εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού επιτήρησης, ικανού να ανταποκρίνεται ακόμη πιο έγκαιρα στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

Το απουσιολόγιο των μαθητών

Ένα από τα νέα συστήματα επιτήρησης που σχεδιάζονται, ως υποστηρικτικός και συμπληρωματικός βραχίονας των υφιστάμενων συστημάτων επιτήρησης, αφορά στην επιτήρηση της νοσηρότητας στον μαθητικό πληθυσμό μέσω της συστηματικής παρακολούθησης του μαθητικού απουσιασμού. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση δημόσιας υγείας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην πληρέστερη αποτύπωση της δραστηριότητας των αναπνευστικών λοιμώξεων, στην έγκαιρη ανίχνευση επιδημικών εξάρσεων καθώς και στην ακριβέστερη εκτίμηση της έντασης και της χωροχρονικής διασποράς τους. Τελικός στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας και η υποστήριξη της εφαρμογής στοχευμένων παρεμβάσεων και τεκμηριωμένων αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, υπό σχεδιασμό βρίσκεται επίσης ένα νέο συμμετοχικό σύστημα επιτήρησης γριπώδους συνδρομής, το οποίο θα βασίζεται σε δίκτυο πολιτών – οικογενειών που θα συμμετέχουν εθελοντικά και θα τροφοδοτούν με δεδομένα για συμπτώματα λοιμώξεων του αναπνευστικού ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το αυτοαναφορικό αυτό σύστημα επιτήρησης λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για την παρακολούθηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος στην κοινότητα, με βασικό πλεονέκτημα την έγκαιρη αποτύπωση της δραστηριότητας σε στάδιο προ της αναζήτησης ιατρικής εκτίμησης, καθιστώντας το ανεξάρτητο από την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, μέσω του συγκεκριμένου τύπου επιτήρησης, ενισχύεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των δεδομένων δημόσιας υγείας, η βελτίωση της γνώσης και η καλλιέργεια του πνεύματος ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας σε θέματα δημόσιας υγείας.

Ο επανασχεδιασμός του μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο προληπτικό και συμμετοχικό μοντέλο δημόσιας υγείας, όπου η επιστημονική τεκμηρίωση, η ψηφιακή καινοτομία και η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας λειτουργούν συμπληρωματικά για την καλύτερη προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

