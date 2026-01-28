Ιατρικές αμοιβές 2026: Η αύξηση στον ΕΟΠΥΥ και το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη

Η πρόσφατη ανακοίνωση για την αύξηση των αποζημιώσεων των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ κατά 30% αποτελεί την πρώτη μισθολογική ανάσα για τον κλάδο μετά από 16 χρόνια στασιμότητας.

Ωστόσο, η οικονομική ανάλυση των αποδοχών δείχνει ότι, παρά την κίνηση αυτή, η Ελλάδα παραμένει «ουραγός» στις ιατρικές αμοιβές, όχι μόνο σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη αλλά πλέον και σε σύγκριση με γειτονικές βαλκανικές χώρες που ακολουθούν ταχύτερους ρυθμούς σύγκλισης.

Η ελληνική πραγματικότητα

Με τη νέα αναπροσαρμογή, η μικτή αμοιβή ανά επίσκεψη διαμορφώνεται στα 13 ευρώ. Σε επίπεδο ετήσιων αποδοχών, ένας μέσος γιατρός στην Ελλάδα το 2026 κερδίζει περίπου 18.000 έως 22.000 ευρώ (καθαρές απολαβές για το δημόσιο σύστημα ή συμβεβλημένους), ποσό που τον κατατάσσει στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυσαναλογία είναι εμφανής αν αναλογιστεί κανείς ότι το λειτουργικό κόστος ενός ιατρείου έχει αυξηθεί κατά 40% την τελευταία πενταετία λόγω πληθωρισμού.

Το βαλκανικό παράδοξο

Η έκπληξη έρχεται από τα Βαλκάνια, όπου οι επενδύσεις στην υγεία έχουν εκτοξεύσει τους μισθούς.

• Στη Ρουμανία, μετά από διαδοχικές αυξήσεις, οι μέσες ετήσιες απολαβές των γιατρών έχουν ξεπεράσει τα 21.000 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο άνω του 140% την τελευταία δεκαετία.

• Στη Βουλγαρία, αν και οι βασικοί μισθοί παραμένουν χαμηλοί, οι συνολικές απολαβές μαζί με τα επιδόματα πλησιάζουν τα ελληνικά επίπεδα, ενώ στην Πολωνία οι γιατροί κερδίζουν πλέον μεσοσταθμικά πάνω από 23.000 ευρώ ετησίως.

Η ευρωπαϊκή «πρωτιά»

Στην κορυφή της πυραμίδας, οι διαφορές είναι χαοτικές. Στη Γερμανία, ο μέσος ετήσιος μισθός ενός νοσοκομειακού ειδικευμένου ιατρού το 2026 αγγίζει τα 90.000 – 110.000 ευρώ, ενώ σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, οι απολαβές ξεπερνούν τα 180.000 ευρώ. Ακόμη και στην Ιταλία και την Ισπανία, που αντιμετώπισαν κρίσεις, οι μισθοί κυμαίνονται στα 50.000 – 65.000 ευρώ, επίπεδα τριπλάσια από τα ελληνικά.

Πίσω στην ελληνική πραγματικότητα , η αύξηση του 30% είναι ένα αναγκαίο «διορθωτικό» μέτρο, αλλά δεν επαρκεί για να σταματήσει το κύμα φυγής (brain drain) των Ελλήνων επιστημόνων. Όσο η απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 40.000 ευρώ παραμένει τόσο μεγάλη, η ελληνική ιατρική κοινότητα θα συνεχίσει να αναζητά επαγγελματική καταξίωση πέρα από τα σύνορα.

Διαβάστε επίσης:

ΔΥΠΑ: Στον Βόλο στις 7/2 η 51η «Ημέρα Καριέρας» – Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: Πόσο πέφτουν οι δασμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα – Πού κερδίζει η Ελλάδα

ΟΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για τα επιδόματα Ιανουαρίου – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι