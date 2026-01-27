search
27.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27.01.2026 12:50

ΔΥΠΑ: Στον Βόλο στις 7/2 η 51η «Ημέρα Καριέρας» – Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

27.01.2026 12:50
dypa_new

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 51η «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, Βόλος), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-volos-2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας.

Παράλληλα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, καθώς και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), θα παρέχουν ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και για τις δράσεις και τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Περισσότερα για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

