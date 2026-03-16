ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 23:16
16.03.2026 21:54

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση ομαδικού βιασμού της 17χρονης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας για τους έξι συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση ομαδικού βιασμού, που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, μια 17χρονη στα Χανιά.

Από τους έξι νεαρούς, οι πέντε κατηγορούνταν για βιασμό και ένας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος Βούλγαρος και ένας 17χρονος Έλληνας. Αμέσως μετά την απολογία τους, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ τους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία 17χρονη Ελληνίδα έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με μια επίσης ανήλικη (16 ετών ) από τη Βουλγαρία, η οποία υποστήριξε ότι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, συνευρέθηκε με τη θέλησή της, με τον 18χρονο Βούλγαρο. Συνολικά για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων η 16χρονη από τη Βουλγαρία για ναρκωτικά, ένας 17χρονος που βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν, αλλά και οι μητέρες των ανηλίκων, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Τον καταδιώκει ο πόλεμος: Έζησε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και τώρα τα πυραυλικά χτυπήματα στο Ντουμπάι


Καστελόριζο: Βίντεο από το σκάφος της Frontex που βυθίστηκε – Η κατάσταση των τραυματιών

Μελόνι: Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για θανάτους αμάχων, το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι έπληξε υποδομές τρομοκρατών

«Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε τον Γ’ΠΠ» λέει ο Τραμπ – Drone χτύπησε ξενοδοχείο στη Βαγδάτη, το αρχηγείο του ναυτικού των φρουρών έπληξε το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

Παράταση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

