Τσουκαλάς: Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα Πλεύρη – Η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ως παράταξη-«όμηρο της Ακροδεξιάς» χαρακτηρίζει τη ΝΔ ο Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» του Θάνου Πλεύρη με αφορμή αναφορές του σε χθεσινή εκδήλωση.
Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωση του ότι «ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινή εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς ξέσπασε σε ένα ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: ‘Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας’».
Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς» και ρωτά τον πρωθυπουργό: «αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;». «Είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», προσθέτει, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα».
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.