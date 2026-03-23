ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 22:53
23.03.2026 21:48

Ξέφυγε ο Πλεύρης: «Ούτε σεβόμαστε, ούτε τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς»(Video)

Εμφυλιο- πολεμικές κραυγές επιχειρεί να επαναφέρει στο δημόσιο πολιτικό λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, γνωστός για τις ακραίες θέσεις του.

Ο Θάνος Πλεύρης επανέφερε το δόγμα της εθνικοφροσύνης μιλώντας βρέθηκε σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς.

Ο γαλάζιος υπουργός απευθυνόμενος στο κομματικό ακροατήριο, τόνισε ότι «δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς. Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Η δήλωση του υπουργού προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, που ζήτησε από τον πρωθυπουργό να λάβει θέση.

«Υπουργός Ελληνικής κυβέρνησης εν έτει 2026 διαχωρίζει τους Έλληνες σε πατριώτες και μη, ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα. Υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ακραία εμφυλιοπολεμική ρητορική περί εθνικοφρόνων και μιασμάτων; Είναι η σημερινή κυβέρνηση όλων των Ελλήνων; Οφείλονται άμεσα απαντήσεις», σχολιάζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

