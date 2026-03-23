Τα ταξί προβληματίζουν τους «γαλάζιους» βουλευτές

Αν και δεν αναμένονται εκπλήξεις κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα ταξί, εντούτοις, η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει προκαλέσει προβληματισμό σε σημαντική μερίδα της Κ.Ο. της ΝΔ.

Το πρόβλήμα δεν είναι ότι διαφωνούν per se με τις ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο, ούτε ότι βλέπουν ντε και καλά με συμπάθεια τις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί. Ωστόσο, αυτό που σημειώνουν οι… προβληματισμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι ότι η σύγκρουση αυτή θα έχει συνέπειες στην κάλπη.

Δεδομένου, δε, ότι το 41% του 2023 θεωρείται… last year, επισημαίνουν ότι η απομάκρυνση από τη ΝΔ ενός κλάδου που παραδοσιακά τη στήριζε ίσως να έχει βαθύτερες συνέπειες για το κυβερνών κόμμα, όταν με το καλό προκηρυχθούν οι εκλογές. Ίδωμεν…

