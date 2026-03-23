ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:33
23.03.2026 09:58

Τέμπη: Η δίκη της δεκαετίας, γίνεται σε μία… τρύπα που δεν χωρούν ούτε συγγενείς

aithousa-diki-tempi

Για πάνω από ένα χρόνο ακούγαμε από τον υπ. Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ότι χρειάζεται χρόνος για να διαμορφωθεί η αίθουσα ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σήμερα, προς μεγάλη απογοήτευση όλων, η αίθουσα αποδείχθηκε μία… τρύπα για τις ανάγκες της δίκης. Και είναι απορίας άξιον γιατί πήρε τόσο χρόνο, αλλά και γιατί προτιμήθηκε αυτός ο χώρος, ο οποίος δεν χωράει ούτε τους… συγγενείς.

Οπως φαίνεται και στη κάμερα των πρακτορείων, η αίθουσα είναι απελπιστικά μικρή για μία υπόθεση όπου θα καταθέσουν 250 και πλέον άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των συγγενών και των τραυματιών από το δυστύχημα είναι τριψήφιος.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έχουν κάνει και χώρο για πολίτες να πάνε να δουν τη δίκη, μόνο που δεν χωρούν μέσα στην αίθουσα. Σχολεία πήγαν, μάλλον μάταια αφού η χωρητικότητα είναι περιορισμένη.

Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε οι συγγενείς δεν χωρούσαν στην αίθουσα και γι’ αυτό έκατσαν ορισμένοι στις θέσεις των κατηγορούμενων! Ευτυχώς δηλαδή που από τους 36 κατηγορούμενους πήγε μόνο… ένας (άλλη τραγωδία…) και βρήκαν κάπου να κάτσουν οι άνθρωποι.

Έφτασε στο σημείο μάλιστα η εισαγγελέας να ζητήσει και συγγνώμη για τις «πρωτόγνωρες καταστάσεις».

google_news_icon

gregoire
KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
trump new
lionel_jospin_new
NIKOS_PLAKIAS_270125
bakaliaros_afalatosi2
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
tsagkarakis
mitsotakis tsipras xaritsis karystianou
gregoire
KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
