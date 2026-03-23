Τέμπη: Η δίκη της δεκαετίας, γίνεται σε μία… τρύπα που δεν χωρούν ούτε συγγενείς

Για πάνω από ένα χρόνο ακούγαμε από τον υπ. Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ότι χρειάζεται χρόνος για να διαμορφωθεί η αίθουσα ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σήμερα, προς μεγάλη απογοήτευση όλων, η αίθουσα αποδείχθηκε μία… τρύπα για τις ανάγκες της δίκης. Και είναι απορίας άξιον γιατί πήρε τόσο χρόνο, αλλά και γιατί προτιμήθηκε αυτός ο χώρος, ο οποίος δεν χωράει ούτε τους… συγγενείς.

Οπως φαίνεται και στη κάμερα των πρακτορείων, η αίθουσα είναι απελπιστικά μικρή για μία υπόθεση όπου θα καταθέσουν 250 και πλέον άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των συγγενών και των τραυματιών από το δυστύχημα είναι τριψήφιος.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έχουν κάνει και χώρο για πολίτες να πάνε να δουν τη δίκη, μόνο που δεν χωρούν μέσα στην αίθουσα. Σχολεία πήγαν, μάλλον μάταια αφού η χωρητικότητα είναι περιορισμένη.

Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε οι συγγενείς δεν χωρούσαν στην αίθουσα και γι’ αυτό έκατσαν ορισμένοι στις θέσεις των κατηγορούμενων! Ευτυχώς δηλαδή που από τους 36 κατηγορούμενους πήγε μόνο… ένας (άλλη τραγωδία…) και βρήκαν κάπου να κάτσουν οι άνθρωποι.

Έφτασε στο σημείο μάλιστα η εισαγγελέας να ζητήσει και συγγνώμη για τις «πρωτόγνωρες καταστάσεις».

