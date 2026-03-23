Ούτε βήμα πίσω για τον… κατώτατο μισθό

Αποφασισμένη να προχωρήσει – παρά τον πόλεμο και την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία – στην ανακοίνωση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού εμφανίζεται η κυβέρνηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, την Πέμπτη θα κλειδώσει οριστικά το ποσό (εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ μεικτά) και θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου, όπως είναι προγραμματισμένο.

Ο λόγος για αυτή την αποφασιστικότητα εν μέσω τεράστιας ρευστότητας είναι διττός:

Από τη μία η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι, παρά τις αντιξοότητες, η ελληνική οικονομία αντέχει και μπορεί να ενισχύει το εισόδημα των πολιτών,

Από την άλλη, αναγνωρίζει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί μια – έστω, μικρή – ανάσα για τους πολίτες που πλήττονται από την ακρίβεια.

Και, βέβαια, πάντα υπάρχουν και τα έκτακτα μέτρα, όπως το fuel pass, που βρίσκονται στο τραπέζι. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

