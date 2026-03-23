ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:32
23.03.2026 08:28

Ούτε βήμα πίσω για τον… κατώτατο μισθό

23.03.2026 08:28
euro_money_new

Αποφασισμένη να προχωρήσει – παρά τον πόλεμο και την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία – στην ανακοίνωση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού εμφανίζεται η κυβέρνηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, την Πέμπτη θα κλειδώσει οριστικά το ποσό (εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ μεικτά) και θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου, όπως είναι προγραμματισμένο.

Ο λόγος για αυτή την αποφασιστικότητα εν μέσω τεράστιας ρευστότητας είναι διττός:

  • Από τη μία η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι, παρά τις αντιξοότητες, η ελληνική οικονομία αντέχει και μπορεί να ενισχύει το εισόδημα των πολιτών,
  • Από την άλλη, αναγνωρίζει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί μια – έστω, μικρή – ανάσα για τους πολίτες που πλήττονται από την ακρίβεια.

Και, βέβαια, πάντα υπάρχουν και τα έκτακτα μέτρα, όπως το fuel pass, που βρίσκονται στο τραπέζι. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

google_news_icon

gregoire
KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
trump new
lionel_jospin_new
nikos-apergis-new
NIKOS_PLAKIAS_270125
bakaliaros_afalatosi2
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
tsagkarakis
mitsotakis tsipras xaritsis karystianou
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:32
gregoire
ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Ποιος είναι ο σοσιαλιστής πολιτικός που αναλαμβάνει δήμαρχος Παρισιού

KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση: Δείτε ζωντανά τη δήλωση του πρωθυπουργού (Live)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

