ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 15:42
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η αγωγή του μισού εκατομμυρίου στη Λατινοπούλου, η κλοπή και η νομιμότητα της Φωνής Λογικής

Αγωγή ύψους 500.000 ευρώ κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου έχει καταθέσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, κατηγορώντας την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» πως έκλεψε «αυτούσιο το πρόγραμμα του κόμματός του», το οποίο έγραψε μόνος του, λέξη προς λέξη, ακόμη και μέσα στο μαιευτήριο όσο περίμενα τη γυναίκα του να γεννήσει.

«Περίμενα δύο χρόνια, περίμενα το συνέδριό της, ελπίζοντας ότι θα έδειχνε έστω και λίγη αξιοπρέπεια, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ξετσίπωτο», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος άφησε αιχμές και για τη νομιμότητα του κόμματος της ευρωβουλευτού.

«Μαθαίνω ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας της, καθώς φέρεται να ίδρυσε το κόμμα της παράνομα, με ψεύτικες υπογραφές και ανύπαρκτα ονόματα. Όταν κατεβαίνεις στις εκλογές με κλεμμένο πρόγραμμα και πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, η αγωγή είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

