search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 15:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί»: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα κατοικίδιά τους, μέσω της ειδικής πτήσης που οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, υποδέχτηκε σήμερα ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ, πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε, αλλά νομίζω ότι ως άνθρωπος που έχει ζώα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επαναπατρισθέντες για τις εμπειρίες τους, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικίδιων από την περιοχή του Κόλπου. «Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που καταφέραμε να κάνουμε μία τέτοια αποστολή», είπε, εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού, και ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως το υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη διοργάνωση δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών.

«Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά να επιστρέψουν μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός, που -όπως φαίνεται στη φωτογραφία- πήρε και τα φιλιά του.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 15:12
1 / 3