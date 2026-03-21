ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:32
21.03.2026 10:19

Θεοδωρικάκος: Το κόμμα Σαμαρά, οι αιτιάσεις, ο χώρος και η ιστορία

Και για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, το πρωί του Σαββάτου στο Mega.

«Είναι στο χέρι της (σ.σ. ΝΔ) να κερδίσει και με αυτοδυναμία. Αυτό σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Τώρα, διάφορα μορφώματα τα οποία εμφανίζονται, έρχονται και παρέρχονται, θυμηθείτε μόνο αυτά τα χρόνια πόσοι άνθρωποι έπαιξαν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και σήμερα δεν θυμάται κανένας ότι έχουν κάποια πολιτική παρουσία. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται και να μπει κανένας άλλος στη Βουλή πέρα από τα κόμματα τα οποία ήδη έχουνε μια σαφή πολιτική ταυτότητα», εξήγησε σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της παράταξής μας, ο κ. Σαμαράς, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει στο να κάνει κόμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί οι αιτιάσεις που έχει εκδηλώσει δεν είναι αληθινές. Η κυβέρνησή μας υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, το έχει κάνει με πάρα πολλές πράξεις».

«Ας πέσουν οι τόνοι, ας ξανασκεφτούμε τα πράγματα, ας ξανασκεφτεί ο πρώην Πρωθυπουργός αυτές τις αιτιάσεις», πρόσθεσε.

«Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση, ότι όχι, δεν θα κάνει κόμμα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως χώρος και γιατί πιστεύω ότι όταν κανείς έχει φτάσει στο σημείο να είναι στην ηγεσία όπως εκείνος, που έγινε Πρωθυπουργός, θα πρέπει να σκέφτεται και το τι θα γράψει η ιστορία στο μέλλον», επισήμανε, ενώ μίλησε και για το κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού.

