ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:29
Άδωνις Γεωργιάδης: «Κακώς έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου» (Video)

Εξηγήσεις για το επεισόδιο στη Βουλή με Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κρακεράκι, έδωσε το πρωί του Σαββάτου ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, «καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα». «Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε.

«Κακώς το έβαλα», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης. «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;», πρόσθεσε.

«Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τον υπουργό να αναφέρεται ξανά στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως δεν θυμηθήκανε μετά από 3 χρόνια τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έκαναν αυτήν τη φασαρία – και ο κ. Ρούτσι υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου – ήταν γιατί ήθελαν να αναβληθεί η έναρξη της δίκης», είπε ο κ. Γεωργιάδης, επικαλούμενος μάλιστα και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών, υπάρχουν άλλοι πολλοί γονείς. Θυμίζω τότε οι πολλοί δεν ήθελαν να σταματήσει η διαδικασία της δίκης. Ακόμη και στις τοξικολογικές εξετάσεις οι 50 από τους 56 είπαν δεν θέλουν να γίνουν. Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν θα είναι καθόλου ομαλή η διαδικασία. Όσο είναι ομιχλώδης η κατάσταση και δεν βλέπει η κοινή γνώμη τι πραγματικά συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου, κερδίζουν πολιτικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι η συνέχιση της θολούρας», κατέληξε.

