Ο Τσίπρας ανέβασε βίντεο του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως: «Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι»

Όπως είναι γνωστό, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη, ένας από τους ομιλητές ήταν ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονται εδώ και χρόνια και – κατά τα φαινόμενα – έχουν καλές σχέσεις: άλλωστε ο κ. Άνθιμος συναντήθηκε με τον Α. Τσίπρα και παραχώρησε την αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Μητρόπολης για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κατά την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου, στο οποίο αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ιεράρχης, λοιπόν, είπε ότι «η μεν Δύση να εκτοξεύει βόμβες με τις ευχές των παστόρων πάνω στον Πρόεδρο των ΗΠΑ σαν να τον χειροτονούν και να του λένε “προχώρα” ενάντια στην Ισλαμική Ανατολή. Η δε Ανατολή να ανταποδίδει τις βόμβες παντού φωνάζοντας “Ο Θεός είναι μεγάλος”. Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι και να τρέμω γιατί είναι αμείλικτος».

Αν μη τι άλλο, πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.

