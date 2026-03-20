ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:35
Κικίλιας για εισιτήρια: Δύσκολη κατάσταση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις τιμές

Την παραδοχή ότι «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο και, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συγκρατημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις» έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή γενικά στην οικονομία και ειδικά στο κόστος της ακτοπλοΐας.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Β. Κικίλιας αναφέρθηκε στις προσπάθειες του υπουργείου να αποτρέψει τα… χειρότερα, λέγοντας ότι «όπως κάναμε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων +15% και βρήκαμε τρόπο να τις ανασχέσουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες».

Ο υπουργός προανήγγειλε συναντήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου, όπως είπε, «να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε “κλιμακωτά”, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους νησιώτες και τους πολίτες. Το ζητούμενο είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα νησιά μας».

Το σίγουρο είναι ότι η νέα κρίση έχει θέσει συνολικά την κυβέρνηση σε «κόκκινο συναγερμό».

