Και στο βάθος, ανασχηματισμός…

Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να έχει «παγώσει» ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης (τα έχει γράψει αναλυτικά το topontiki.gr…), ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχεδιάζει κάποια πράγματα, ενόψει και του συνεδρίου της ΝΔ.

Από τη μία πλευρά διάφορες διαπιστωμένες δυσλειτουργίες της κυβέρνησης και από την άλλη το… άγχος από την επερχόμενη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λένε κυβερνητικά στελέχη, καθιστούν τον ανασχηματισμό σχεδόν νομοτέλεια.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πότε και πόσο μεγάλος θα είναι: οι τελευταίες πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει καταλήξει στην αγαπημένη του συνήθεια των… σημειακών παρεμβάσεων, ενώ ο χρόνος θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον πόλεμο και δευτερευόντως από τις εσωτερικές εξελίξεις.

Όχι, για εκλογικό αιφνιδιασμό τώρα που η ΝΔ είναι στα πάνω της δεν συζητά κανένας…

