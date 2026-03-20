20.03.2026 12:13

Ο Γερουλάνος «παίρνει θέση» ενόψει συνεδρίου: Διαφωνώ κάθετα με τη συνεργασία με ΝΔ

Καθώς… ήγγικεν η ώρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη του κινήματος «παίρνουν θέση» και προκαλούν αναταραχή.

«Διαφωνώ κάθετα με την συνεργασία με ΝΔ. Μας χωρίζουν βασικές αρχές»: αυτό δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά FM.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «έχουμε διαφορετική άποψη για το κοινωνικό κράτος. Το βλέπει σαν αγαθοεργία, εμείς το βλέπουμε ως μια ενδυνάμωση του πολίτη, αυτό που χρειάζεται για να κάνει πράξη τα όνειρά του. Η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας ξεκινάει από εκεί. Επίσης, το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε προσπάθεια ελέγχου για να μην μάθουμε τι έγινε πραγματικά».

Σε γραμμή Δούκα και ο Γερουλάνος, αν και δεν ζητά ψήφισμα για το θέμα…

