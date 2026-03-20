ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:31
Ο Κυρανάκης δεν κλείνει τη βεντέτα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

«Ο κ. Λυμπερόπουλος όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί με την συνολική συμπεριφορά του να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των «μαντράδων» δηλαδή των εταιρειών που διαχειρίζονται πολυάριθμες άδειες ταξί» ανέφερε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνεχίζοντας την κόντρα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ.

«Εκμεταλλεύονται τις άδειες ταξί, και προσπαθούν να αποφύγουν τα έξοδα για την ηλεκτροκίνηση. Ουσιαστικά εκμεταλλεύονται οικονομικά συμφέροντα εταιρειών μαντράδων οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε έξοδα για έναν νόμο που ξέρουν εδώ και πέντε χρόνια ότι ισχύει».

«Υπήρξε πλήρης ταύτιση – προς έκπληξή μου – με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία η οποία εξαγόρασετη Free now η οποία λειτουργεί με τα ταξί τα οποία εκπροσωπεί ο κ. Λυμπερόπουλος, κάτι το οποίο φάνηκε στην επιτροπή. Υπήρξε μια πλήρης ταύτιση για να αποκλείσουν οποιονδήποτε άλλο κλάδο θέλει να ανταγωνιστεί ανοιχτά και να μειώσει τιμές για τον καταναλωτή» αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Η κόντρα θα έχει συνέχεια. Αναμένουμε τώρα την… ανταπάντηση του Θύμιου Λυμπερόπουλου.

Διαβάστε επίσης

Αφθώδης πυρετός: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά ο δήμαρχος Λέσβου – Στα κάγκελα οι αγρότες για τα μέτρα

Και στο βάθος, ανασχηματισμός…

Ο Κακλαμάνης πάει Κύπρο

MEDIA

Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» – Διέρρευσε βίντεο με την πρωταγωνίστρια της σεζόν να ασκεί βία στον πρώην σύντροφό της

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος «παίρνει θέση» ενόψει συνεδρίου: Διαφωνώ κάθετα με τη συνεργασία με ΝΔ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

