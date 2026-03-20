Ο Κυρανάκης δεν κλείνει τη βεντέτα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

«Ο κ. Λυμπερόπουλος όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί με την συνολική συμπεριφορά του να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των «μαντράδων» δηλαδή των εταιρειών που διαχειρίζονται πολυάριθμες άδειες ταξί» ανέφερε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνεχίζοντας την κόντρα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ.

«Εκμεταλλεύονται τις άδειες ταξί, και προσπαθούν να αποφύγουν τα έξοδα για την ηλεκτροκίνηση. Ουσιαστικά εκμεταλλεύονται οικονομικά συμφέροντα εταιρειών μαντράδων οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε έξοδα για έναν νόμο που ξέρουν εδώ και πέντε χρόνια ότι ισχύει».

«Υπήρξε πλήρης ταύτιση – προς έκπληξή μου – με την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία η οποία εξαγόρασετη Free now η οποία λειτουργεί με τα ταξί τα οποία εκπροσωπεί ο κ. Λυμπερόπουλος, κάτι το οποίο φάνηκε στην επιτροπή. Υπήρξε μια πλήρης ταύτιση για να αποκλείσουν οποιονδήποτε άλλο κλάδο θέλει να ανταγωνιστεί ανοιχτά και να μειώσει τιμές για τον καταναλωτή» αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Η κόντρα θα έχει συνέχεια. Αναμένουμε τώρα την… ανταπάντηση του Θύμιου Λυμπερόπουλου.

Διαβάστε επίσης

