Άστραψε ο Λυμπερόπουλος κατά του Κυρανάκη: Ο Γκέμπελς της προπαγάνδας θα μιλήσει με την Ομάδα Αλήθειας 

Για τρίτη ημέρα απεργούν οι οδηγοί ταξί, εκφράζοντας την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Σήμερα οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν πορεία προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε εκπρόσωποι του συνδικάτου θα παρεβρεθούν σήμερα στην εκδήλωση για τα Fake News, στην οποία θα συμμετέχει ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και , μάλιστα, τον αποκάλεσε «Γκέμπελς».

«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10.30 δίνουμε το βροντερό ‘παρών’, θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. […] Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία ευπρεπή. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα… ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του. Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας» είπε χαρακτηριστικά.

