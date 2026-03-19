ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 19:52
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2026 19:01

Άστραψε ο Λυμπερόπουλος κατά του Κυρανάκη: Ο Γκέμπελς της προπαγάνδας θα μιλήσει με την Ομάδα Αλήθειας 

19.03.2026 19:01
Για τρίτη ημέρα απεργούν οι οδηγοί ταξί, εκφράζοντας την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών. 

Σήμερα οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν πορεία προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε εκπρόσωποι του συνδικάτου θα παρεβρεθούν σήμερα στην εκδήλωση για τα Fake News, στην οποία θα συμμετέχει ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και , μάλιστα, τον αποκάλεσε «Γκέμπελς».

«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10.30 δίνουμε το βροντερό ‘παρών’, θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. […] Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία ευπρεπή. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα… ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του. Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας» είπε χαρακτηριστικά.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 19:48
chuck norris 88- new
LIFESTYLE

Σε νοσοκομείο της Χαβάης εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

trump pearl harbor 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To άστοχο χιουμοράκι του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ – Έμεινε… παγωτό η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

