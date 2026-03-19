19.03.2026 18:16

Καλαμαριά: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης – Φέρεται να τον κάλεσε ο 23χρονος, με ποινικό παρελθόν στην οπαδική βία ο 30χρονος

Στην προσαγωγή ενός 30χρονου, τον οποίον φέρεται να κάλεσε τηλεφωνικά ο 23χρονος που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, προχώρησε η ΕΛΑΣ, η οποία νωρίτερα είχε κάνει έφοδο στον κεντρικό σύνδεσμο οπαδών του Άρη, «Super 3» στην περιοχή της Χαριλάου, όπως ανέφερε το voria.gr.

Με εντολή της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνα στην οικία του 30χρονου και εφόσον προκύψει εμπλοκή του και στοιχεία σε βάρος του η προσαγωγή θα μετατραπεί σε σύλληψη.

Ο προσαχθείς φέρεται ως πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης -δηλωνόταν σε φύλλα αγώνων- και οργανωμένος οπαδός της ομάδας. Είχε καταδικαστεί τελεσιδίκως για πυροβολισμό σε βάρος δύο ατόμων, φερόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το 2025, ο 30χρονος, μαζί με έναν 32χρονο, τιμωρήθηκαν από το Εφετείο για πλημμελήματα που επέσυραν ποινές φυλάκισης 32 και 18 μηνών, με αναστολή, για το περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2021, στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είχαν πέσει τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης έκριναν ένοχο τον 30χρονο οπλοφόρο για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, πράξη για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε βαθμό κακουργήματος (επιπλέον καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας).

Το επεισόδιο είχε γίνει μέρα – μεσημέρι σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο θύματα, λίγες ώρες αφότου έγινε το συμβάν, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν απευθυνθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Έφεραν τραύματα στα πόδια και μετά τις ιατρικές εξετάσεις οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, όπου κλήθηκαν να καταθέσουν για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη στους δύο φίλους του Κλεομένη

Σαντορίνη: Κόπηκε η πρόσβαση στο λιμάνι του Αθηνιού – Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο (Photos)

Ελεύθερος ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ζητά η υπεράσπιση του κατηγορούμενου





Σε νοσοκομείο της Χαβάης εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις – Ποια η κατάσταση της υγείας του

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

To άστοχο χιουμοράκι του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ – Έμεινε… παγωτό η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Οι Ιρανοί χτύπησαν F-35 των ΗΠΑ και διυλιστήρια σε Χάιφα και Άσντοτ – Αμερικανικό «μπλόκο» σε Ισραήλ για ενεργειακά πλήγματα – Live οι εξελίξεις

Η γνωστή τριάδα σειρών συνέχισε την… κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (18/3)

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

