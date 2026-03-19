Σαντορίνη: Κόπηκε η πρόσβαση στο λιμάνι του Αθηνιού – Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο (Photos)

Kατολισθήσεις βράχων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία στη Σαντορίνη με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση στο λιμάνι του Αθηνιού.



Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει φόβος για νέες πτώσεις βράχων.



Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, ενώ έχει «παγώσει» και η κίνηση των οχημάτων προς και από το λιμάνι. Την ίδια ώρα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.



Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

