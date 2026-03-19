Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επέκταση σε 5 νέους κλάδους από τον Απρίλιο – Τι αλλάζει

Επεκτείνεται από τις αρχές Απριλίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην υγεία, την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους δύο κλάδους, με στόχο σταδιακά να επωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι.
Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας, όπως αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας, αφορά τους εξής κλάδους:
Η νέα φάση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους καθώς στο μέτρο εντάσσονται και όσοι έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους παραπάνω.
Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά για την εξοικείωση επιχειρήσεων και εργαζομένων:
Με τα νέα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ανέρχεται πλέον στα 1,9 εκατομμύρια.
Από την έναρξη του μέτρου το 2021, η κάρτα λειτουργεί ήδη σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές, security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ:
Η ψηφιακή κάρτα εξασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου και της φυσικής παρουσίας. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή myErgani mobile app στο κινητό τους, ενώ οι επιχειρήσεις το Ergani CardScanner.
Τα στοιχεία μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο ΕΡΓΑΝΗ II, επιτρέποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εντοπίζουν άμεσα παραβάσεις, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων από απλήρωτη απασχόληση και υπερβάσεις ωραρίων.
