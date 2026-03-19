Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επέκταση σε 5 νέους κλάδους από τον Απρίλιο – Τι αλλάζει

Επεκτείνεται από τις αρχές Απριλίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην υγεία, την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους δύο κλάδους, με στόχο σταδιακά να επωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι.

Οι 5 νέοι κλάδοι που εντάσσονται στο μέτρο

Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας, όπως αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας, αφορά τους εξής κλάδους:

Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61)

Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78)

Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81)

Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση τους γιατρούς.

Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96)

Η νέα φάση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους καθώς στο μέτρο εντάσσονται και όσοι έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους παραπάνω.

Πιλοτική εφαρμογή και χρονοδιάγραμμα 2026

Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά για την εξοικείωση επιχειρήσεων και εργαζομένων:

Έναρξη πιλοτικής φάσης: Αρχές Απριλίου 2026. Λήξη πιλοτικής φάσης: 30 Αυγούστου 2026. Υποχρεωτική εφαρμογή: 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Με τα νέα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ανέρχεται πλέον στα 1,9 εκατομμύρια.

Τι δείχνει η «Εργάνη»

Από την έναρξη του μέτρου το 2021, η κάρτα λειτουργεί ήδη σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές, security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ:

Τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση υπερωριών κατά 92% σε όλους τους κλάδους εφαρμογής.

Στον τουρισμό , η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών άγγιξε το εντυπωσιακό 1055% σε μηνιαία βάση.

Στο λιανεμπόριο η αύξηση έφτασε το 104% και στην εστίαση το 83%.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή myErgani mobile app

Η ψηφιακή κάρτα εξασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου και της φυσικής παρουσίας. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή myErgani mobile app στο κινητό τους, ενώ οι επιχειρήσεις το Ergani CardScanner.

Τα στοιχεία μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο ΕΡΓΑΝΗ II, επιτρέποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εντοπίζουν άμεσα παραβάσεις, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων από απλήρωτη απασχόληση και υπερβάσεις ωραρίων.

