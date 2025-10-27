search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλειας δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφάλειας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.).

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυθαίρετες ερμηνείες των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες οδηγούν στην καταστρατήγηση της νομοθεσίας και επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να παραμένουν εκτός του πλαισίου εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, παρότι υποχρεούνται.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων», τονίζει η Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ., υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας, στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και στην προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα στοιχεία που προκύπτουν από το Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των εταιρειών ασφαλείας δεν έχει ακόμη υλοποιήσει το σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, η Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ. αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαλόγου με εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με στόχο την καθολική και ισότιμη εφαρμογή του μέτρου.

«Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν είναι μια τυπική διαδικασία· είναι ζήτημα διαφάνειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους εργαζόμενους», καταλήγει η Ομοσπονδία.






