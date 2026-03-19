Ζωγράφου: Χειροπέδες σε 31χρονη για διακίνηση ναρκωτικών (video)

Στη σύλληψη μίας 31χρονης, η οποία κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Ζωγράφου, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, η γυναίκα συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση της κατηγορούμενης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, με τη συνδρομή των Ειδικών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

