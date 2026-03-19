Τσατραφύλλιας: Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων – Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής

Για δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, που θα κορυφωθουν ως την Παρασκευή το μεσημέρι, κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος κάνει αναφορά για «σταυροδρόμι τριών φαινομένων» στη χώρα, με κακοκαιρία από την Ιταλία, κρύο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική.

Δίνει επίσης λεπτομέριες για τον καιρό τις επόμενες 24 ώρες και σημειώνει για την Αττική πως θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα και Πάρνηθα, αλλά και στην Πεντέλη.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα η χώρα μας:

Κακοκαιρία από την Ιταλία

Κρύο από τη Σιβηρία

Σκόνη από την Αφρική

Μετεωρολογική ποικιλία παρουσιάζει σήμερα η περιοχή μάς. Συγκεκριμένα :

Βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου προκαλεί γενικευμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας και πλούσιες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Δυτική Ελλάδα -Πελοππόνησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνεχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας.Το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο.

Σε αποδρομή μέσα στην ημέρα βρίσκεται η Σαχαριανή σκόνη στη χώρα μας. Από αύριο και κυρίως το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πλύνεται το αμάξι σας.

Συνθήκες παγετού θα επικρατήσουν και το επόμενο διήμερο σε ορεινές περιοχές με τους βοριάδες μέχρι το Σάββατο μέσα στο Αιγαίο να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αττική : Μουντός καιρός με ψιλόβροχο το επόμενο διήμερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα ίσως και Πεντέλη (από τα 800 μέτρα). Η θερμοκρασία 3-13 βαθμοί».

Ζωγράφου: Χειροπέδες σε 31χρονη για διακίνηση ναρκωτικών (video)



Επιχείρηση της αστυνομίας σε σύνδεσμο του Άρη

Πανελλαδικές: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών – Αστυφυλάκων