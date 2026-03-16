Τσίπρας: Βλέπει γεωπολιτική αστάθεια λόγω Ιράν και επιμένει σε οριοθέτηση των σχέσεων με ΗΠΑ αντί για πολιτική «υποτέλειας» – Τι θα πει στην Αλεξανδρούπολη

Και από την Αλεξανδρούπολη την προσεχή Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι από την αμέσως προηγούμενη ομιλία του στην Κοζάνη είχε αποκαλέσει τον πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλεσε «γελωτοποιό του βασιλιά», κατηγορώντας τον για στάση «υποτέλειας» στον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στην επικείμενη ομιλία του αναμένεται να στείλει εκ νέου μηνύματα για την ανάγκη οριοθέτησης των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, πιέζοντας για την εγκατάλειψη της στρατηγικής του «δεδομένου συμμάχου» για την οποία έχει κατηγορήσει αναρίθμητες φορές τον Κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε τις ΗΠΑ «συμμάχους ή προστάτες» είναι το δίλημμα που θα θέσει προεκτείνοντάς το ως εξής: «εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;». Προφανώς, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα είναι «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» και σχετικώς θα παραπέμψει στο κεφάλαιο 10 της «Ιθάκης» όπου αναπτύσσει την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα θέσει εκ νέου σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ από την Αλεξανδρούπολη. Και θα σκιαγραφήσει μια αντιπολεμική γραμμή για την εξωτερική πολιτική με γνώμονα τη ρεαλιστική προσέγγιση, εκτιμώντας ότι αυτή μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατών – μελών της ΕΕ ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν. Παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.

Προειδοποίηση για νέα αισχροκέρδεια στην ενέργεια

Όπως έχει διαφανεί ήδη και από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου για την ενέργεια (πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι «7 προτάσεις για ενεργειακή δημοκρατία») έμφαση θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας και στην αλυσιδωτή έκρηξη τιμών που αναμένεται να πυροδοτηθεί στην χώρα μας με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Προ ημερών ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για αποκαλώντας «ημίμετρα» τις κυβερνητικές εξαγγελίες κι αυτό διότι θεσπίζουν «πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση». Και όπως σε κάθε πληθωριστική κρίση, εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας, «έτσι και τώρα τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν από τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ».

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως «ήδη η αύξηση εσόδων από τις αυξήσεις στα καύσιμα αγγίζει το 30%». Και «που αναμένεται να καταλήξουν;» αυτά τα έσοδα, θέτει το ρητορικό ερώτημα το οποίο απαντά ως εξής:

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι για άλλη μια φορά μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν όμως κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές. Και έτσι ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ. Αισχροκέρδεια που δεν περίμενε βέβαια μόνο τους πολέμους. Γιατί το ίδιο συμβαίνει εδώ και καιρό και με την ενεργειακή μετάβαση. Μια μετάβαση η οποία από ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και απαγκίστρωση από τα καρτέλ, έγινε ακριβώς το αντίθετο, δημιούργησε μια Ενεργειακή Ολιγαρχία».

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αλεξανδρούπολη έχει, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, και ένα σημαντικό συμβολισμό. Είναι ακριτικός νομός σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). O πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι το έργο αυτό αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και συνολικά της ΝΑ Ευρώπης.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Νατάσα Λοΐζου, σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, Φώτης Μαλτέζος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος, Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη, Χρήστος Χριστοδούλου, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Την ευθύνη του συντονισμού και της παρουσίασης έχει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά. Μετά τη συζήτηση στο πάνελ θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει γύρω στις 19:00.

Ο πόλεμος ξεκαθαρίζει το προεκλογικό τρίπτυχο του Μητσοτάκη – Ανοιχτό το ερώτημα για το χρόνο της κάλπης

ΠΑΣΟΚ: Θετικό μήνυμα η μεγάλη συμμετοχή για την εκλογή συνέδρων – Αγωνία για τους συσχετισμούς

ΚΚΕ: «Η εμπλοκή στον πόλεμο βαφτίζεται από τον πρωθυπουργό εθνικό συμφέρον»