ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 19:50
ΚΚΕ: «Η εμπλοκή στον πόλεμο βαφτίζεται από τον πρωθυπουργό εθνικό συμφέρον»

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την προκλητική κοροϊδία απέναντι στον λαό, βαφτίζοντας την προστασία των ΝΑΤΟϊκών βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στο πόλεμο ως δήθεν “ προστασία της Κύπρου” και ως “ πράξη αμυντική”. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη διεκδίκηση κομματιού από τη “ λεία” του πολέμου, για χάρη των ευρωπαϊκών ομίλων, ανάμεσά τους και ελληνικών, που παρουσιάζεται ως “ εθνικό συμφέρον”. Ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας αυτού του ισχυρισμού αποκαλύπτεται και από το γεγονός ότι στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στην Κύπρο, Μητσοτάκης και Μακρόν αγνόησαν προκλητικά την τουρκική κατοχή στην Κύπρο» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων, με τους κινδύνους η χώρα να γίνει στόχος αντιποίνων, αλλά και με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης που θα επωμιστούν για μια ακόμη φορά τα λαϊκά νοικοκυριά.

Το ελάχιστο σήμερα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Είναι το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

    «Με βάση τα παραπάνω αποτελεί πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης του λαού να μιλάει ο πρωθυπουργός για την επιτυχία της “ ενεργειακής πολιτικής”, όταν αυτή διαμόρφωσε ένα πανάκριβο ενεργειακό μίγμα, με εξάρτηση από το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο και με εγκατάλειψη των φτηνών εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως ο λιγνίτης. Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν εξαγγέλλεται η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση και ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια του λαού.

Οι μοναδικοί κερδισμένοι θα είναι οι ενεργειακοί όμιλοι που θα εξακολουθούν να θησαυρίζουν, ενώ ο λαός θα πληρώνει την ενεργειακή ακρίβεια και την εμπλοκή της χώρας στους ενεργειακούς πολέμους. Αυτό αποδείχθηκε και από τις συμβάσεις παράδοσης των εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπώλια Chevron – Helleniq Energy, που ψήφισε η κυβέρνηση με την ουσιαστική στήριξη της “ βολικής” αντιπολίτευσης» σημειώνει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

