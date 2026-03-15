ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20:00 η ψηφοφορία για την εκλογή Συνέδρων – Εκτιμήσεις για συμμετοχή πάνω από 150.000

Μέχρι τις 8 το βράδυ παρατείνεται η ψηφοφορία για την εκλογή Συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στις ανά την Ελλάδα κάλπες συνεχίζουν να προσέρχονται πολλά μέλη όλων των τάσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη προβλέπει ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα θα ψηφίσουν τελικά πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο – κάτι βέβαια που έχει συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, τότε θα έχει ψηφίσει περίπου το 50% από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας το 2024 (είχαν ψηφίσει 303.223 μέλη και φίλοι). Σήμερα ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ψηφίζουν και αρκετά νέα μέλη, αφού έχουν προηγουμένως συμπληρώσει τη λίστα της εγγραφής στο κόμμα.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η συμμετοχή μπορεί να ξεπεράσει τις 150 χιλιάδες, ενώ στην προ μηνών αντίστοιχη διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία προσήλθαν 122.000 μέλη στις γαλάζιες κάλπες.

Το «κλίμα» για το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, όμως η μεγάλη αναμέτρηση για την εκλογή Συνέδρων εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι Σύνεδροι- εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου έχουν στηθεί εκλογικά κέντρα και εκτός των μεγάλων πόλεων.

Οι υποψήφιοι είναι περίπου 6.000 και θα εκλεγούν 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000.

