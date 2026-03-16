Ο πόλεμος ξεκαθαρίζει το προεκλογικό τρίπτυχο του Μητσοτάκη – Ανοιχτό το ερώτημα για το χρόνο της κάλπης 

Με το τρίπτυχο «ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία» ο Πρωθυπουργός, έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα του διακυβεύματος του κυβερνώντος κόμματος στο δρόμο προς τις εκλογές. «Αυτό το τρίπτυχο κρατήστε, γιατί αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση» τόνισε χαρακτηριστικά από τη Λάρισα – όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το 3ο προσυνέδριο της ΝΔ .

Η στάση αυτή του πρωθυπουργού έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται εάν και πόσο εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι επόμενες κάλπες θα στηθούν τον Μάρτιο του 2027. Και αυτό γιατί το γενικότερο κλίμα μοιάζει προεκλογικό ενώ οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση παραπέμπουν ξεκάθαρα σε περίοδο που το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη του .

Η κυβέρνηση άλλωστε με αφορμή τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή εμφανίζεται να ρίχνει το βάρος της στην οικονομία ενώ το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας υπάρχει καθημερινά πάνω στο τραπέζι.

Παράλληλα επιθυμεί να εκμεταλλευθεί την αποδοχή που έχουν στους πολίτες οι κινήσεις που έκανε σε στρατιωτικό επίπεδο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Βουλγαρία . Καθώς μάλιστα οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι κινήσεις αυτές έχουν μεγάλη αποδοχή στο συντηρητικό κοινό το οποίο μάλιστα μέχρι πρότινος δήλωσε αναποφάσιστο στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν επικεντρωθεί στο πως θα συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους που στήριζαν κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ., όπως την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής.

Βασικό μέλημα των κυβερνητικών στελεχών είναι να κρατήσουν την πολιτική ατζέντα στον πόλεμο και στις συνέπειες του ώστε το κυβερνών κόμμα να απεγκλωβιστεί από τις υποκλοπές , και τον ΟΠΕΚΕΠΕ , θέματα που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο προφίλ της κυβέρνησης.

Μέσα απ όλα αυτά γίνεται καθαρό ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκμεταλλευθεί την αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή εξ αιτίας του πολέμου διαμηνύοντας στους πολίτες ότι η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό.

Στο κυβερνητικό επιτελείο μάλιστα έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν κανένα περιθώριο προκειμένου η αντιπολίτευση να επενδύσει στην οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε συντονισμό και με την Ευρώπη, δεδομένου ότι η κρίση που δημιουργεί ο πόλεμος έχει επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Γαλάζια στελέχη αναφέρουν μάλιστα σε κάθε ευκαιρία ότι το δεύτερο πακέτο μετρών είναι έτοιμο, επεξεργασμένο από το οικονομικό επιτελείο και θα ξεκλειδώσει εφόσον χρειαστεί στα τέλη Μαρτίου. Βασικός παράγοντας για τις οποίες αποφάσεις είναι η τιμή του πετρελαίου να είναι πάνω από 100 δολάρια για αρκετές μέρες. Φυσικά η έκταση του είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις αποφάσεις κεντρικά των Βρυξελλών, για τη στήριξη των κρατών – μελών της Ε.Ε..

Η ευρωπαϊκή στήριξη εφόσον χρειαστεί θα γίνει με βάση την πανδημία του covid και του πολέμου στην Ουκρανία. Θα υπάρξουν δηλαδή οικονομικές “ενέσεις “ όπως έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακόμα στόχος είναι ο έλεγχος της αγοράς καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλουν να χαθεί ο έλεγχος στην ακρίβεια.

