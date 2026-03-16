ΠΑΣΟΚ: Θετικό μήνυμα η μεγάλη συμμετοχή για την εκλογή συνέδρων – Αγωνία για τους συσχετισμούς

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων που θα λάβουν μέρος στο επικείμενο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις κάλπες προσήλθαν περισσότερα από 150.000 μέλη, γεγονός που αποτυπώνει έντονη κινητοποίηση στη βάση του κόμματος ενόψει της κορυφαίας εσωκομματικής διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει ότι στις κάλπες έλαβε μέρος περίπου το μισό εκλογικό σώμα που είχε συμμετάσχει στην εκλογή της ηγεσίας το 2024. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο εκείνης της διαδικασίας είχαν ψηφίσει 303.223 μέλη και φίλοι του κόμματος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι στις κάλπες εμφανίστηκαν και αρκετά νέα μέλη, τα οποία προχώρησαν πρώτα στην εγγραφή τους στο κόμμα προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η παρουσία νέων εγγραφών θεωρείται ενδεικτική της κινητικότητας που καταγράφεται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να ξεπεράσει τη φάση στασιμότητας που περιγράφεται συχνά ως «ακούνητη βελόνα».

Το εσωκομματικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε επίσης από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα προβλήματα στη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά και από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η οποία οδήγησε στη συγκρότηση ενός μετώπου κορυφαίων στελεχών απέναντι στην απόφαση της ηγεσίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα στο εσωτερικό του κόμματος και ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες και τις συμμαχίες ενόψει του Συνεδρίου.

Από την πλευρά της ηγεσίας, η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι το προεδρικό στρατόπεδο διατηρεί πλειοψηφικό προβάδισμα, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη περισσότερων από το 60% των συνέδρων.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται πως ενίσχυσαν τη συνεργασία που διαμορφώνεται μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου, με τα επιτελεία τους να κινούνται συντονισμένα με στόχο την ενίσχυση της επιρροής τους στο σώμα των συνέδρων.

Παράλληλα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιδιώκει να καταγράψει σημαντική παρουσία στο εσωκομματικό τοπίο ενόψει της συνεδριακής αναμέτρησης.

Στη συμμαχία αυτή μάλλον πρέπει να προσμετρηθούν και οι δυνάμεις που εξέλεξε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος διατηρεί επιρροή όχι μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, την Ηλεία, αλλά και ευρύτερα στους νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Στελέχη με εμπειρία στις εσωκομματικές διαδικασίες σημειώνουν ότι η συμμετοχή στις κάλπες ήταν πράγματι μαζική, γεγονός που αντανακλά την προσπάθεια που καταβάλλουν όλες οι πλευρές να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους και να διαμορφώσουν ευρύτερες συσπειρώσεις. Η κινητοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο τη μάχη των συσχετισμών στο Συνέδριο, αλλά και την προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές, στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τόσο τους νυν βουλευτές όσο και όσους σχεδιάζουν να διεκδικήσουν κοινοβουλευτική έδρα στο μέλλον.

Η βασική «μάχη» για την εκλογή συνέδρων δόθηκε κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στις μεγάλες πόλεις. Στην Κρήτη επίσης στήθηκαν εκλογικά κέντρα όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρότερες περιοχές.

Συνολικά, στις εκλογές συμμετείχαν περίπου 5.800 υποψήφιοι, ενώ από τη διαδικασία εκλέγονται 3.800 σύνεδροι με μονοσταυρία. Στον αριθμό αυτό θα προστεθούν και περισσότερα από 1.000 αριστίνδην μέλη, τα οποία θα συμμετάσχουν επίσης στο Συνέδριο του κόμματος.

