ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 21:35
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες για την εκλογή συνέδρων – Υπολογίζεται πως 150.000 πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία

pasok-psifodeltia

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.

Υπήρξε αρκετά ικανοποιητική συμμεροχή του κόσμου -υπολογίζεται στους περίπου 150.000– κάτι που έφερε και την παράταση κατά μία ώρα στις κάλπες. Αξίζει να σημειωθεί συγκριτικά πως στη ΝΔ υπολογίζεται ότι στην αντίστοιχη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 122.000 πολίτες.

Η εκλογή των συνέδρων γίνεται κάτω από «βαρύ» κλίμα στην Τρικούπη μετά τα όσα έχουν προηγηθεί με την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, κίνηση για την οποία δέχτηκε κριτική από ηγετικά στελέχη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνολικά θα εκλεχθούν 3.800 σύνεδροι από τους 5.800 που έθεσαν υποψηφιότητα. Την άλλη Τετάρτη θα διεξαχθούν οι εκλογές για τους χώρους Εργασίας και Επιστημόνων.

google_news_icon

tusk
makron
astynomia-gallia
abbas-araghchi
YPEX1906
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
Vicky-Safra
piesi-new
tusk
makron
astynomia-gallia
