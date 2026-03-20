ΠΑΣΟΚ: Ο Γιαννίτσης δεν θα απέκλειε συνεργασία με τη ΝΔ

Εάν θα προτιμούσε το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει σε μια συγκυβέρνηση μετεκλογικά ή να παραμείνει στην αντιπολίτευση, όπως προτείνουν πολλοί, στην περίπτωση που δεν έρθει πρώτο, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης.

Ο Τάσος Γιαννίτσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, δεν απέκλεισε συνεργασία με τη ΝΔ.

«Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι πλήρως στείρα και άτοπη. Γιατί αν λέγαμε σε κάποιον τον Δεκέμβρη του 2011 ότι θα γίνει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2012 θα μας έπαιρνε για τρελούς. Γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση; Έγινε γιατί συμφώνησαν ιδεολογικά; Έγινε γιατί η κοινωνία η ίδια το επέβαλε. Η κοινωνία η ίδια είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τον έναν και τον άλλον, έχω διασπείρει τις ψήφους μου, δεν το έκανε συνειδητά φυσικά, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μέσα από τις επιλογές της, κόψτε το λαιμό σας να βρείτε λύση για τη χώρα και μην τολμήσετε να πείτε όχι σε αυτό. Εκεί τα δύο κόμματα αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν. Άρα λέω ότι αν οι συνθήκες, δε σημαίνει ότι σε κάθε εκλογικό αποτέλεσμα που δε βγάζει πλειοψηφία έχεις αυτό το σενάριο, όχι, αλλά αν η κοινωνική πραγματικότητα και πολιτική είναι τέτοια που χρειαστεί να συμπράξουν οι πολιτικές κομματικές δυνάμεις, όποιες κι αν είναι αυτές, θα αναγκαστούν να το κάνουν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννίτσης.

«Θεωρώ ότι είναι άτοπο αυτή τη στιγμή να συζητήσει κανείς κάτι τέτοιο, γιατί από κει και πέρα μπαίνουν και πάρα πολλά ζητήματα, τι σημαίνει συγκυβέρνηση, πρέπει να συμφωνήσει κανείς σε μια σειρά από πράγματα; Η συγκυβέρνηση από μόνη της είναι ένα σχήμα, δεν λύνει τα προβλήματα» προσέθεσε ο κ. Γιαννίτσης.

«Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια τέτοια συζήτηση, νομίζω ότι όποιος την κάνει είναι άκαιρος, άτοπος, γιατί δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του την πραγματικότητα. Εάν η πραγματικότητα ζητήσει, η κοινωνία η ελληνική ζητήσει αυτό, πρέπει να δει κανείς πώς μπορεί να το κάνει αυτό με λιγότερες απώλειες. Από εκεί και πέρα, αν δεν το κάνει, οι τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να είναι πολύ χειρότερες σε από μια ανώμαλη κατάσταση» συμπλήρωσε.

«Όποιο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων και να είναι, να καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι ακόμα εξασθενημένη από την κρίση που πέρασε, έχουμε έναν διεθνή περίγυρο και συνεχίζουμε να έχουμε και εσωτερικές αδυναμίες που κάνουν το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο γιατί αν είχαμε μια ομαλή προοπτική θα έλεγα οκέυ, Και επομένως, να σταματήσουμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να καταπιαστούμε με τα προβλήματά μας χωρίς να ρίξουμε την οικονομία έξω, κάνοντας σοβαρά πράγματα σε τομείς που έχουν μεγάλη σημασία, στα θέματα της τεχνολογίας, σε θέματα υποδομών» επισήμανε.

