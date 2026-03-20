Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης (Video)

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε ένα βίντεο στο διαδίκτυο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία αφορά άμεσα τους εργαζόμενους στην εστίαση και φέρνει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, οι αποδοχές αυξάνονται από 6% έως 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό, με τους νέους μισθούς να διαμορφώνονται στα 930 έως 1.100 ευρώ.

Η ρύθμιση, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους και συνοδεύεται από επιπλέον επιδόματα, ενισχύοντας το εισόδημα στον κλάδο της εστίασης.

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά!

Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει!

Υπογράφηκε η νέα (συλλογική) σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας! Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό.

Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: Από 930 ευρώ έως 1100 ευρώ συν επιδόματα όπως 10% για εποχική δουλειά και έως συν 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στο σχετικό clip που δημοσίευσε στο TikTok.

Διαβάστε επίσης:

