ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:10
20.03.2026 20:00

Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης (Video)

20.03.2026 20:00
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε ένα βίντεο στο διαδίκτυο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία αφορά άμεσα τους εργαζόμενους στην εστίαση και φέρνει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, οι αποδοχές αυξάνονται από 6% έως 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό, με τους νέους μισθούς να διαμορφώνονται στα 930 έως 1.100 ευρώ.

Η ρύθμιση, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους και συνοδεύεται από επιπλέον επιδόματα, ενισχύοντας το εισόδημα στον κλάδο της εστίασης.

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά!

Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει!

Υπογράφηκε η νέα (συλλογική) σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας! Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό.

Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: Από 930 ευρώ έως 1100 ευρώ συν επιδόματα όπως 10% για εποχική δουλειά και έως συν 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στο σχετικό clip που δημοσίευσε στο TikTok.

@kyriakosmitsotakis_

Εάν δουλεύεις στην εστίαση, το βίντεο αυτό σε αφορά!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτα «παιχνίδια πολέμου» από την ελληνική κυβέρνηση

Πρόσκληση Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση για συμμετοχή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Θεοδωρικάκος: «Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών – Να προστατεύσουμε την κοινωνία από κερδοσκοπία»





soi-soy-nea-sezon-new

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

tileorasi_new
MEDIA

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

tsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

polemos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις καταστροφές από τον πόλεμο στο Ιράν – Καμένα πλοία και χτυπημένες στρατιωτικές βάσεις (Photos)

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες – Η δυναμική των Τσίπρα, Καρυστιανού Σαμαρά – Τι απαντούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

tsagkarakis eyaggelio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

psomiadis_panagiotis_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» - Απόφαση για έκτιση ποινής κατ' οίκον αλλά... ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:06
soi-soy-nea-sezon-new

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

tileorasi_new
MEDIA

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

tsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

1 / 3