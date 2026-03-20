search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 19:36

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτα «παιχνίδια πολέμου» από την ελληνική κυβέρνηση

20.03.2026 19:36
Για απαράδεκτα «παιχνίδια πολέμου» καταγγέλλει την ελληνική κυβέρνηση με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πάει πολύ ο κ. Μητσοτάκης να μας εμπλέκει στον πόλεμο με την ανεύθυνη πολιτική του και παράλληλα να επιδιώκει διάχυση ευθυνών στη αντιπολίτευση, όταν μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει εξαρχής την ανάκληση της στρατιωτικής αποστολής από τη Σαουδική Αραβία, πριν ακόμη χρησιμοποιηθεί εκεί το ελληνικό σύστημα Patriot», αναφέρει.

Kατηγορεί την κυβέρνηση για «συστηματική διαστρέβλωση των γεγονότων και της πραγματικότητας, όταν αυτή δεν την συμφέρει» και ακολούθως όσον αφορά την στάση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει: 

«Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε τη ρητή δέσμευση του Κυρ. Μητσοτάκη για μη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, με οποιοδήποτε τρόπο.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή σχετική ερώτηση για τη σκοπιμότητα της παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία και ζήτησε την ανάκληση του συστήματος. Η κοινοβουλευτική του παρέμβαση, πέρα από τις συνεχείς τοποθετήσεις του  προέδρου του και των βουλευτών του, συνεχίστηκε σήμερα με νέα κατάθεση ερώτησης για το θέμα.

Το  2021, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά του ελληνικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε με σαφήνεια την κατηγορηματική του αντίρρηση. Στις 20 Απριλίου 2021 δήλωνε την εδώ και καιρό “ξεκάθαρη αντίθεσή του σε αυτήν την απόφαση που ξεπερνά σαφώς την θεμιτή προσπάθεια της ελληνικής διπλωματίας να ενισχύσει τη συνεργασία της με σημαντικές χώρες της ευρύτερης περιοχής όπως η Σαουδική Αραβία”.

H συμφωνία του 2024 δεν αναφερόταν σε αποστολή Patriot».

Γενικεύοντας καταλήγει: «Επομένως, τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα: η κυβέρνηση Μητσοτάκη διακινδυνεύει την ειρήνη και τις ζωές Ελλήνων στρατιωτικών. Όλα τα άλλα είναι “προφάσεις εν αμαρτίαις” και το καλύτερο που έχει να κάνει, είναι να ανακαλέσει την στρατιωτική αποστολή και να μετρήσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:06
Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

MEDIA

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

1 / 3