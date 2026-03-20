Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Δεκάλογος για εξοικονόμιση – Τηλεργασία και περιορισμός στο μαγείρεμα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) παρουσίασε προτάσεις για να μειωθεί η πίεση από τις τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές.

Οι συστάσεις του στις κυβερνήσεις αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Όπως τονίζει σε σχετικό report, η σύγκρουση έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, με τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ -που συνήθως διακινεί περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου- να έχει μειωθεί σε ελάχιστα επίπεδα.

Ο ΔΟΕ δημοσίευσε ένα δεκάλογο μέτρων πολιτικής που σχετίζονται με τη ζήτηση και έχουν ήδη συζητηθεί από τις κυβερνήσεις από την έναρξη της κρίσης.

Αυτό δείχνει ότι πολλές χώρες ήδη ενεργούν για την προστασία των καταναλωτών μέσω μέτρων διατήρησης και οικονομικών μέτρων

Ο δεκάλογος των μέτρων που προτείνεται:

Εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν.

Αντικαθιστά τη χρήση πετρελαίου από τις μετακινήσεις, ιδίως όταν οι θέσεις εργασίας είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εργασία. Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα.

Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά. Ενθάρρυνση των δημόσιων συγκοινωνιών

Η μετάβαση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στα λεωφορεία και τα τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου. Εναλλακτική πρόσβαση ιδιωτικών αυτοκινήτων στους δρόμους των μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες.

Τα προγράμματα εναλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την οδήγηση με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Αυξήστε την κοινή χρήση αυτοκινήτων και υιοθετήστε αποτελεσματικές πρακτικές οδήγησης.

Η μεγαλύτερη πληρότητα του αυτοκινήτου και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου. Αποδοτική οδήγηση για οδικά επαγγελματικά οχήματα και παράδοση αγαθών.

Οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ. Εκτροπή της χρήσης υγραερίου (LPG) από τις μεταφορές.

Η μετατόπιση των οχημάτων διπλού καυσίμου και η μετατροπή τους από υγραέριο σε βενζίνη μπορεί να διατηρήσει το LPG για το μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες. Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να μειώσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων αεριωθούμενων. Όπου είναι δυνατόν, στραφείτε σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος.

Η ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος και άλλων σύγχρονων επιλογών μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το υγραέριο. Αξιοποίηση της ευελιξίας με τις πετροχημικές πρώτες ύλες και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων απόδοσης και συντήρησης.

Η βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων λειτουργικών βελτιώσεων.

