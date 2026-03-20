ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 17:51
20.03.2026 16:26

Πιερρακάκης για Σύνοδο Κορυφής: Προτεραιότητά μας οι ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος

«Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης.

Και υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα — κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας — για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πιερρακάκη

«Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

– Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές

– Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

– Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».

