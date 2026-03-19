Σύνοδος Κορυφής: Έξοδο από το τούνελ της κρίσης αναζητούν οι «27» – Η πρόταση Μητσοτάκη για ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Με το βλέμμα στραμμένο στην έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκαλεί φόβους για εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, οι 27 ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες.

Η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, η διαταραχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ και οι… σεισμικές δονήσεις στην αγορά ενέργειας απαιτούν συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση και αυτό το ζητούμενο είναι το επίδικο στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε έναν προβλέψιμο και αξιόπιστο ορίζοντα για την ενέργειά μας είναι να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι «27» εμφανίζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που ζητούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις και από την άλλη κράτη-μέλη που επιμένουν στην ανάγκη αποφυγής βεβιασμένων κινήσεων.

«Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις συζητήσεις των «27» κυριαρχούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή αντίδραση, αλλά και η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.

«Οι επιθέσεις του Ιράν στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ δημιουργούν περαιτέρω χάος και είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε έξοδο από αυτόν τον πόλεμο. Όχι κλιμάκωση», σημείωσε από την πλευρά της η Ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Αυτή η κλιμάκωση είναι απερίσκεπτη. Υπερασπιζόμαστε την ιδέα ενός μορατόριουμ στις μη στρατιωτικές υποδομές, στους αμάχους σε αυτή τη σύγκρουση και μία ταχεία αποκλιμάκωση», επεσήμανε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ευρώπη τάσσεται υπέρ της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Και είμαστε κατά αυτού του πολέμου, διότι είναι παράνομος», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Μητσοτάκης: Να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ

Η Αθήνα, δια του πρωθυπουργού, τονίζει ότι η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μία θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση», είπε ο πρωθυπουργός.

Στο παρά πέντε της αυλαίας του ευρωπαϊκού συμβουλίου, οι ηγέτες 16 κρατών-μελών, ανάμεσά τους και ο κ. Μητσοτάκης, συμμετείχαν σε άτυπη συνάντηση για το μεταναστευτικό, παρουσία της προέδρου της Κομισιόν.

Τα στρατόπεδα για τη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στις Βρυξέλλες υπάρχουν δύο στρατόπεδα.

Το πρώτο στρατόπεδο είναι εκείνο το οποίο δεν θέλει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Κάνει λόγο για βιαστικά μέτρα και θέλει να δει πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι υπάρχουν κίνδυνοι, σύμφωνα με τους ίδιους, για την δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες στην αγορά.

Το δεύτερο στρατόπεδο αποτελείται από πολλές χώρες που ζητούν άμεσα μέτρα, κάνοντας λόγο για διδάγματα της περιόδου της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτό το στρατόπεδο, θα πρέπει να ανακουφιστούν και οι πολίτες, αλλά και η αγορά να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Το ενιαίο μέτωπο δοκιμάζεται και για το ενεργειακό ζήτημα, κάτι που απέτυχε να δείξει στο ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς η Ουγγαρία δεν ήρε το βέτο για τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον χρόνο να κυλάει για τη χώρα αντίστροφα.

Σύγκλιση με την ελληνική πρόταση για τη μείωση των τιμών

Άμεσες λύσεις για την επερχόμενη ενεργειακή κρίση διεκδίκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, καθώς στον χαρακτήρα κατεπείγοντος που έχει προσδώσει σε αυτή τη διεκδίκηση η Αθήνα από την πρώτη στιγμή, προστίθενται και τα στοιχεία με τις αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

Από την άλλη, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, υπάρχει μια αυξανόμενη σύγκλιση σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που προτείνονται για το σύστημα εκπομπής ρύπων, το περιβόητο ETS. Εκεί μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος Πολωνία και Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες με δικές τους παραλλαγές. Γεγονός που εκτιμάται ότι δίνει μια πολιτική ώθηση σε αυτή τη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται με ενδιαφέρον και η συζήτηση για το θέμα που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε, την ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, ένα θέμα το οποίο επίσης στο παρασκήνιο έχει αντιθέσεις και διεργασίες κυρίως για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο.

