ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
19.03.2026 11:58

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Θα χρειαστούμε ευρωπαϊκές απαντήσεις αν παραταθεί η κρίση» (video)

19.03.2026 11:58
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του πριν ξεκινήσει η Σύνοδος της ΕΕ, ανέφερε ότι θα ζητήσει «σαφή οδικό χάρτη» για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του στάθηκε και στις επιπτώσεις του πολέμου, όσον αφορά την ενέργεια.

«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα ζητήσω σαφή οδικό χάρτη» προκειμένου να υπάρξει θεσμική θωράκιση της βοήθειας, τόνισε αρχικά.

«Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας. Να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας. Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών. «Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα»., είπε.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:46
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ – Φόβοι για τεράστιες απώλειες

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου

LIFESTYLE

Μαλλιωτάκη για δηλώσεις Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Δεν ήταν βίαιος απέναντί μου (Video)

1 / 3