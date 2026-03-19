Η αέναη κόντρα Λυμπερόπουλου-Κυρανάκη και οι πολιτικές συνέπειες ενόψει εκλογών

Η χθεσινή μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο δεν ήταν ένα ακόμα επεισόδιο κοινοβουλευτικής έντασης.

Είναι η κορύφωση μιας αντιπαράθεσης που εξελίσσεται εδώ και μήνες από τη στιγμή που ο κ. Κυρανάκης ανέλαβε αναπληρωτής υπουργός Mεταφορών με αφορμή κυρίως την υποχρεωτική μετάβαση των νέων ταξί σε οχήματα μηδενικών ρύπων, την δυνατότητα τους να κυκλοφορούν στις λεωφορειολωρίδες, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς των αστικών μεταφορών.

Η τελευταία σύγκρουση στη Βουλή, με βαρείς χαρακτηρισμούς, αλληλοκατηγορίες, και απειλητικές αιχμές, έδειξε ότι η υπόθεση έχει πια ξεπεράσει τα στενά όρια ενός κλαδικού αιτήματος και αποκτά σαφές πολιτικό αποτύπωμα.

Στην χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής όπου συζητείται το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Mεταφορών που περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για τα ταξί ο κ .Κυρανάκης κατηγόρησε τον κ. Λυμπερόπουλο ότι δεν εκπροσωπεί τους οδηγούς ταξί αλλά συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, φτάνοντας να μιλήσει για εξυπηρέτηση εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό, έκανε λόγο για αυταρχικές πρακτικές και επανέφερε τη γνωστή, υψηλών τόνων, συνδικαλιστική ρητορική κατηγορώντας τον κ. Κυρανάκη ότι απειλεί την δημοκρατία και απειλώντας τον θα βάλει τόσο τη δική του φωτογραφία όσο και των βουλευτών που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο σε όλα τα ταξί .

Το κλίμα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σχέση των δύο πλευρών έχει περάσει προ πολλού από τη διαπραγμάτευση στη ρήξη.

Η διαδρομή προς τη σημερινή έκρηξη είχε αρκετούς σταθμούς. Ήδη από τον Ιανουάριο, ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριζε ότι ο νόμος για τα νέα ταξί μηδενικών ρύπων ισχύει από το 2021 και ότι στην πράξη αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του στόλου, λιγότερο από το 1%, κατηγορώντας τον κ. Λυμπερόπουλο ότι διογκώνει το θέμα για να παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Την ίδια περίοδο, η ένταση στον κλάδο εστιαζόταν στον φόβο πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται χωρίς επαρκή χρόνο προσαρμογής και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί.

Ο κ. Λυμπερόπουλος προειδοποίησε ακόμη και με απεργία διαρκείας, ενώ η πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου κατέδειξε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ δεν ήθελε να περιορίσει τη σύγκρουση στο επίπεδο του αρμόδιου υπουργείου, αλλά επεδίωκε σαφώς πολιτική παρέμβαση σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό από μόνο του ήταν ένδειξη ότι ο ίδιος θεωρούσε τον κ. Κυρανάκη είτε αδύναμο να δώσει λύση είτε χρήσιμο αντίπαλο για να οξύνει το κλίμα.

Στις 17 Φεβρουαρίου, η συνάντηση του ΣΑΤΑ με την ηγεσία του υπουργείου κατέληξε άκαρπη. Τότε ο κ. Λυμπερόπουλος δήλωσε ότι «για εμάς ο κ. Κυρανάκης δεν υπάρχει πλέον», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά παράκαμψη του υπουργού και αναζήτηση λύσης απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μια φράση με ειδικό πολιτικό βάρος, γιατί δεν αμφισβητεί απλώς μια κυβερνητική πολιτική, αλλά ακυρώνει τον ίδιο τον θεσμικό συνομιλητή.

Ακολούθησε, λίγες ημέρες μετά, ένας ακόμη γύρος σκληρών καταγγελιών. Ο κ. Κυρανάκης κατήγγειλε ότι οδηγοί ταξί που δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην απεργία δέχονταν απειλές και πιέσεις από «τραμπούκους του Λυμπερόπουλου», υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες και βίντεο. Ο κ. Κυρανάκης θέλησε να δείξει ότι δεν αντιμάχεται έναν επαγγελματικό κλάδο, αλλά μια μειοψηφική, επιθετική συνδικαλιστική πρακτική.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο στο οποίο ο κ. Κυρανάκης φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να έχει ένα συγκριτικό πολιτικό πλεονέκτημα.

Εμφανίζεται να υπερασπίζεται μια θεσμική γραμμή, έστω σκληρή, απέναντι σε έναν συνδικαλισμό που χρησιμοποιεί μια παρωχημένη γλώσσα σύγκρουσης και πίεσης.

Όσο ο κ.Λυμπερόπουλος επιμένει σε προσωπικές επιθέσεις, σε δραματικούς τόνους και σε απειλητικά υπονοούμενα, τόσο διευκολύνει την κυβέρνηση να τον εντάξει στο γνώριμο αφήγημα της μάχης με τις συντεχνίες. Και αυτό είναι ένα αφήγημα που, ειδικά στο κεντρώο και μετριοπαθές ακροατήριο, συνήθως λειτουργεί υπέρ της.

Βεβαίως, υπάρχει και ο αντίλογος. Αν η κυβέρνηση δώσει την εντύπωση ότι επιβάλλει αλλαγές χωρίς επαρκή διάλογο και χωρίς αξιόπιστο σχέδιο μετάβασης, τότε ο κ. Κυρανάκης μπορεί να χρεωθεί ακαμψία και πολιτική αλαζονεία. Το ζητούμενο για τον υπουργό είναι να μη χαθεί η ισορροπία ανάμεσα στη μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα και στην κοινωνική πειθώ.

Ενόψει εκλογών, η κόντρα αυτή έχει πολιτικό βάθος δυσανάλογο με το θεσμικό της αντικείμενο. Για την κυβέρνηση, είναι ένα τεστ αν μπορεί να δείξει ότι μεταρρυθμίζει χωρίς να υποχωρεί σε οργανωμένες πιέσεις.

Για τον ίδιο τον κ. Λυμπερόπουλο, είναι μια μάχη συσπείρωσης, που όμως ενέχει τον κίνδυνο να τον απομονώσει πολιτικά, αν παγιωθεί η εικόνα ότι δεν εκπροσωπεί πια ένα επαγγελματικό αίτημα αλλά μια μόνιμη λογική σύγκρουσης. Από την άλλη οι απειλές Λυμπερόπουλου για στοχοποίηση ενόψει εκλογών τόσο του υπουργού όσο και των βουλευτών που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο προκαλεί προβληματισμό. Άλλωστε και στο παρελθόν έχουν υπάρξει απειλές ότι τα ταξί θα μετατραπούν σε εκλογικά κέντρα υπέρ ή εναντίον μιας κυβέρνησης

Η υπόθεση Λυμπερόπουλου-Κυρανάκη τελικά δεν αφορά μόνο τα ταξί.

Αφορά το ποιος επιβάλλει τους όρους της δημόσιας συζήτησης και μιας πολιτικής επιλογής και ποιος κερδίζει το δικαίωμα να εμφανίζεται ως η «λογική» πλευρά της σύγκρουσης.

Και στη φάση που βρίσκεται σήμερα η αντιπαράθεση, ο κ Κυρανάκης φαίνεται να έχει καταλάβει ότι στην πολιτική, όταν ο αντίπαλος φωνάζει πολύ, απειλή και στοχοποιεί συχνά κερδίζει εκείνος που δείχνει ότι κρατά το τιμόνι.

Ίσως ο κ. Κυρανάκης πετύχει αυτό που πριν μερικά χρόνια δεν πέτυχε ο Γιάννης Ραγκούσης όταν συγκρούστηκε ξανά με τους συνδικαλιστές των ταξί

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη – Λέει παλαβομάρες, απαντά ο υπουργός

Φάμελλος στην ΠΓ: Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες – Καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάβει το «φυτίλι» της σύγκρουσης για Τσίπρα – Η παραπομπή Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η απάντηση της ηγεσίας