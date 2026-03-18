ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 18:03
Μετωπική Λυμπερόπουλου με Κυρανάκη για τα ταξί: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων»- «Είσαι ψεύτης»

Μπουρλότο έβαλε στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τα ταξί, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ  Θύμιος Λυμπερόπουλος που κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνταντίονο Κυρανάκη, ότι «δολοφονεί τη δημοκρατία των ταξιτζήδων».

«Οργανώνεται μια συζήτηση ώστε να μιλήσουν μετά οι φίλοι του υπουργού και να πάρει τα εύσημα ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει», είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος, όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να προηγηθεί η τοποθέτηση του Λευτέρη Πετράκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Ταξί, για να ακολουθήσει στη συνέχεια επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού:

  • Λυμπερόπουλος: «Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου»
  • Κυρανάκης: Απαράδεκτο
  • Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση
  • Αραμπατζή (πρόεδρος επιτροπής): Διαγράφεται από τα πρακτικά
  • Λυμπερόπουλος: Εφαρμόζει δικτατορικές αποφάσεις και δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.
  • Αραμπατζή: Διαγράφονται από τα πρακτικά
  • Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε το. Τα ακούει ο κόσμος
  • Καραγεωργοπούλου: Λογοκρισία=
  • Αραμπατζή: Κα Καραγεωργοπούλου, δεν είστε μέλος της επιτροπής, ωστόσο παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις και όποτε το ζητάτε σας δίνουμε τον λόγο. Και μιλάτε για λογοκρισία;
  • Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Ήρθα να υπερασπιστώ 30 χιλ. οικογένειες ταξιτζήδων. Μην με αγριεύετε εμένα. Εκπροσωπώ την κοινωνία και θα με ακούσετε.
  • Αραμπατζή: Έχετε τον λόγο, αλλά δεν θα προσβάλετε.
  • Λυμπερόπουλος: Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δεν μου έχει κάνει κανείς λογοκρισία. Πρώτη φορά. Με «αποφασίζω και διατάσσω» και τον κ. Κυρανάκη να μας λέει ότι αν δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο να αλλάξουμε επάγγελμα, προστατεύετε τον υπουργό;

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, προχωρώντας στην κεντρική του τοποθέτηση, κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για άρνηση διαλόγου και διαβούλευσης με τους ταξιτζήδες. «Σας κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και, αντί απάντησης, μας δώσατε απειλές. Με απείλησες ακόμα και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, “είσαι πολιτικός απατεώνας”, αυτά μου είπες», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος, με τον αναπληρωτή υπουργό να τον διαψεύδει. «Είσαι ψεύτης». «Τα είπες μπροστά σε 5 άτομα», συνέχισε ο γνωστός συνδικαλιστής, για να επικεντρώσει τα πυρά του στις διατάξεις που καθιστούν την ηλεκτροκίνηση υποχρεωτική για τα ταξί.

«Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να πάω εγώ στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Όλη η Ευρώπη έχει πάει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2035. Άλλες χώρες έχουν κάνει πιστοποίηση και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ. Κυρανάκη», είπε.

«Ο Λυμπερόπουλος δεν πολεμιέται γιατί εκφράζει μόνο τα ταξί – Θέλετε να τα δώσετε στους ιδιώτες»

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του και για τις ρυθμίσεις που αφορούν το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών-οδηγών ταξί. «Εσείς, οι υποψήφιοι βουλευτές, τι ποινικό μητρώο καταθέτετε; Είναι γενικής χρήσεως, αλλά για εμάς βάζετε δικαστικής χρήσεως, για να πετάξετε έξω τους ταξιτζήδες», είπε.

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε: «Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία στα αυτοκίνητά του. Ποιοι ψηφίσατε την καταστροφή του. Ο Λυμπερόπουλος δεν πολεμιέται γιατί εκφράζει μόνο τα ταξί. Δεν βάζετε κανόνες στις πολυεθνικές. Κλέβουν τη χώρα και τον ταξιτζή, παρά τις αποφάσεις της Ευρώπης. Καλέσατε σήμερα και την Uber. Ντροπή σας. Έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την κοινωνία, σπάζοντας τη δημόσια μεταφορά. Δεν θα σας περάσει. Θα περάσετε πάνω από τα κορμιά μας. Δεν είναι εκσυγχρονισμός αυτό. Είναι οπισθοδρόμηση. Θέλετε να κάνετε τον ταξιτζή να μην μπορεί να επιβιώσει και να τα δώσετε στους ιδιώτες. Ο Βασιλάκης και η Uber και η Επιτροπή Ανταγωνισμού σου φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Έκανες ατόπημα, Κυρανάκη. Δολοφόνησες τη δημοκρατία των ταξιτζήδων. Χαμογέλα σαν τον Νέρωνα».

