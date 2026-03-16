Λυμπερόπουλος: Από την Τρίτη το πρωί απεργία διαρκείας στα ταξί μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ανέφερε πως από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, τα ταξί ξεκινούν απεργία διαρκείας.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, ο συνδικαλιστής των ταξί ανέφερε πως στον κλάδο επικρατεί «απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά. Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κάνουμε απεργία, μπορεί να διαρκέσει τρεις -τέσσερις μέρες και

βλέπουμε γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο».

Ερωτηθείς για το αν θα αποκλείσουν αεροδρόμια, άφησε να εννοηθεί πως είναι στα σχέδιά τους. «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ότι η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα! Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν την δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί» είπε.

Ο Θ. Λυμπερόπουλος σημείωσε πως αύριο θα πραγματοποιηθεί πορεία στη Βουλή, ενώ η απεργία διαρκείας «από αύριο το πρωί ξεκινάει στις 6 και θα κρατήσει μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος».

