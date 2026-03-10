Ταξί: Στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο μεταξύ 15 και 18 Μαρτίου 

Στη Βουλή θα κατατεθεί μεταξύ 15 με 18 Μαρτίου το νομοσχέδιο για τα ταξί

Οι αυτοκινητιστές έχουν εξαγγείλει απεργία διαρκείας από την κατάθεση έως και την ψήφιση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση.

Τα αιτήματα των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί και η κόντρα με το υπουργείο

Υπενθυμίζεται πως για το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και των συδνικαλιστών των αυτοκινητιστών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο υπουργός είχε δηλώσει πως «όταν ανέλαβα μου έφεραν κατάλογο με 10 αιτήματα για τα ταξί. Τα περισσότερα, τα 6 στα 10 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε δρομολογούνται. Δεν συμφωνούμε στην αύξηση κομίστρου που ζητούν, δεν συμφωνούμε στο να επιτρέπεται ανανέωση άδειας για όσους έχουν ποινικό μητρώο, δεν συμφωνούμε στην ελεύθερη κίνηση στη λεωφορειολωρίδα αλλά στην αποβίβαση-επιβίβαση».

Μάλιστα, σε απάντησή του στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή από το ΚΚΕ, ο κ. Κυρανάκης είχε καλέσει τότε τη διοίκηση του ΣΑΤΑ και προσωπικά τον Θύμιο Λυμπερόπουλο να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς είναι δυνατόν μια άδεια ταξί, με αντικειμενική αξία που κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ, να φέρεται να πωλείται στην αγορά έναντι 130.000 ευρώ.

Όπως είχε χαρακτηριστικά αναφέρει, τέτοιες τιμές γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κλάδου και για το αν υφίσταται φαινόμενο «λουκέτου» ή συστηματικής στρέβλωσης της αγοράς.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης σε παλαιότερη συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 είχε δηλώσει:

«Ένα από τα βασικά ζητήματα (σ.σ. διαφωνίας με την κυβέρνηση) είναι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η Ευρώπη μιλά για το 2035, ενώ στην Ελλάδα ζητείται να πάμε στο 2026 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πλήρη αντικατάσταση των οχημάτων μέσα σε έναν με δύο χρόνους.

Αυτό δεν είναι αποδεκτό». Και πρόσθεσε: «Δεν μιλάμε μόνο για το κόστος αγοράς ή συντήρησης.

Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα για ταξί. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει επαρκής αυτονομία. Τα 9θέσια βαν, για παράδειγμα, έχουν αυτονομία περίπου 250 χιλιόμετρα. Πώς θα εξυπηρετήσουν διαδρομές εκτός Αθηνών;».

Ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ απαντώντας στο αν υπάρχει κάποιο περιθώριο προσαρμογής, είπε: «Εμείς λέμε να δοθεί περιθώριο μέχρι το 2035, αφού πρώτα υπάρξουν υποδομές και σωστός σχεδιασμός. Όχι πρόχειρες αποφάσεις.

Η κυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο ώστε 28.000 ταξί να αντικατασταθούν ουσιαστικά από 290.000 τέτοια οχήματα πανελλαδικά, δήθεν στο όνομα του τουρισμού.

Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό. Είναι αφαίρεση δουλειάς από τους επαγγελματίες ταξί».

Η πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εισηγηθεί ενιαίους κανόνες και απελευθέρωση αγοράς για όλα τα ταξί, τόσο τα ιδιωτικά οχήματα µε επαγγελματίες οδηγούς όσο και των ταξί που συγκαταλέγονται στα οχήματα δημόσιας χρήσης.

Η Γνωμοδότηση αφορά ειδικά τις ιδιωτικές αστικές κατά παραγγελία μεταφορές που εκτελούνται µε Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα και διατυπώνει ενστάσεις για ρυθμίσεις που -όπως επισημαίνεται- ενδέχεται να περιορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Στον πυρήνα της παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται η πρόταση για κατάργηση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης αλλά και οι απαγορεύσεις σύναψης νέας σύμβασης πριν να ολοκληρωθεί η προηγούμενη.

Σήμερα η διάρκεια ορίζεται στις τρεις ώρες ως γενικός κανόνας και στα 30 λεπτά σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο περιορισμός αυτός που τίθεται για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης δυσχεραίνει τον ανταγωνισμό και περιορίζει την ευελιξία της αγοράς.

