Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος (photos/video)

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Τρίτης (10/03), όπου παρασύρθηκε μία 27χρονη από αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Έβανς, εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε στη βιτρίνα γνωστού καταστήματος.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα, παρέσυρε μια 27χρονη, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο.

Σύμφωνα με το cretalive.,gr στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας Ηρακλείου, που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

