Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι (video)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (16/3) στην περιοχή του Κερατσινίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να την κατασβέσουν, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 3 οχήματα και 9 πυροσβέστες, ενώ οι κάτοικοι εκκένωσαν τα διπλανά διαμερίσματα προληπτικά.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

