Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι (video)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (16/3) στην περιοχή του Κερατσινίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Γρηγορίου Λαμπράκη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να την κατασβέσουν, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 3 οχήματα και 9 πυροσβέστες, ενώ οι κάτοικοι εκκένωσαν τα διπλανά διαμερίσματα προληπτικά.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
