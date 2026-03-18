ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 18:03
Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση ζητά το ΠΑΣΟΚ

pasok_1510_1920-1080_new

«Η χώρα χρειάζεται συνεκτικές πολιτικές με διάρκεια και κοινωνικό πρόσημο-όχι λύσεις που ανακυκλώνουν την ακρίβεια», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι Τομείς Ενέργειας και Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σημειώνοντας ότι η κατάσταση με τις «δραματικές αυξήσεις» στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου «δεν αφήνει περιθώρια αναμονής,  απαιτεί άμεση και αποφασιστική δράση από πλευράς της κυβέρνησης».

Ειδικότερα αναφέρουν ότι «από τις ανατιμήσεις των καυσίμων ο μεγάλος ωφελημένος είναι το ίδιο το κράτος» και πιο συγκεκριμένα ότι «στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, πάνω από το μισό καταλήγει στα κρατικά ταμεία μέσω του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)». «Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μεταφράζεται αυτόματα σε αυξημένα φορολογικά έσοδα για το κράτος», τονίζουν. Προσθέτουν ότι «οι αυξήσεις στα καύσιμα “μολύνουν” ολόκληρη την οικονομία: οι τιμές μεταφοράς και logistics αυξάνονται, γεγονός που ανεβάζει το κόστος κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκαλώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, αγαθά» και πως «η κυβέρνηση αποκομίζει και επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που εισπράττεται σε αυτά τα ακριβότερα πλέον αγαθά».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης, σημειώνουν και παραθέτουν τις παρεμβάσεις που προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

– Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, για όσο διαρκεί η κρίση.

– Επιβολή έκτακτης φορολόγησης στο επίπεδο των διυλιστηρίων, σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από την άνοδο των τιμών πετρελαίου να επιστρέφουν τελικά στους καταναλωτές.

– ‘Αμεση ενεργοποίηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε η μείωση της φορολογίας να μετακυλίεται πραγματικά στις τιμές της αντλίας.

«Στόχος των προτάσεών μας είναι διττός: αφενός η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας σε συνθήκες εξωτερικών διαταραχών στην προσφορά και αφετέρου η ουσιαστική προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών», αναφέρουν, υποστηρίζοντας ότι «μέσα από την παρέμβαση αυτή αναχαιτίζεται η “μόλυνση” της ακρίβειας πριν αυτή εδραιωθεί σε ευρύτερα στρώματα της οικονομικής δραστηριότητας». Προσθέτουν ότι το δημοσιονομικό της αποτύπωμα είναι μικρό και ότι η επίδρασή της στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης και στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων είναι ανάλογα μεγάλη.

«Η κυβέρνηση διαθέτει τόσο τα εργαλεία όσο και τα έσοδα για να ανταποκριθεί. Η ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να δράσει είναι αν θα επιλέξει να δράσει έγκαιρα. Την καλούμε να δράσει άμεσα», σημειώνουν.

google_news_icon

perivallon moraiti tzeni 3
kyranakis lymperopoulos – new
farmer-India
gabbard-78234
tote-kai-tora_3
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
DYPA
overnight_oats
Hormuz (1)
perivallon moraiti tzeni 3
kyranakis lymperopoulos – new
farmer-India
