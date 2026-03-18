Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

«Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη», είπε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, που καταθέτει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στη δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα.

Ο κ. Σημανδράκος, που ανέλαβε καθήκοντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2022 και παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, είπε κατά την έναρξη της κατάθεσής του ότι υπήρχε κλίμα έντονων πιέσεων από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως για ζητήματα πληρωμών σε «δεσμευμένα ΑΦΜ». Όπως ανέφερε: «Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα Μέσα ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητά μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια».

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η κατάσταση μεταξύ υπουργείου και Οργανισμού, ήταν τόσο αφόρητη που δια επιστολής του, ζήτησε ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει. Όπως κατέθεσε, μετά το αίτημά του, έγιναν δύο συναντήσεις με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο.

Στην πρώτη συνάντηση ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε τον κ. Μπρατάκο σχετικά με τις πληρωμές εξηγώντας του, τον λόγο για τον οποίο το ποσό ήταν μειωμένο από 1 δισ. στα 800 εκατομμύρια. Επίσης του είπε για το κλίμα με τον κ. Αυγενάκη.

«Μου είπαν αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο. Προχωράς μην ακούς τίποτα!», κατέθεσε ο κ. Σημανδράκος.

Η δεύτερη συνάντησή του με τον κ. Μπρατάκο, όπως κατέθεσε, έγινε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, οπότε «μόλις πάω στο Μαξίμου μου ζήτησαν την παραίτησή μου και αντικατέστησαν όλους τους διευθυντές μεταξύ αυτών και την Παρασκευή Τυχεροπούλου».

Ο μάρτυρας είπε ότι η συνεργασία με τον κ. Γεωργαντά, προκάτοχο του κ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν καλή και ότι οι εντάσεις ξεκίνησαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Κρητικού πολιτικού.

Σημανδράκος: Συνεργάτες του Αυγενάκη έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Περιγράφοντας την κατάσταση που ανέλαβε ο μάρτυρας, είπε: «Όταν είχα αναλάβει εγώ, υπήρχε επιστολή του κ. Γεωργαντά προς τον κ. Μελά για δέσμευση 2.000 ΑΦΜ, τα οποία πράγματι είχε δεσμεύσει. Το Σεπτέμβριο του 2022, ήρθε ένα έγγραφο από την Οικονομική αστυνομία με 2.800 ύποπτα ΑΦΜ που κι αυτά δεσμεύθηκαν. Κάποιοι από αυτούς την επόμενη χρονιά δεν έκαναν καν δήλωση. Κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει να κάνουν αυτήν τη διαδικασία. Περίπου 6.000 ΑΦΜ συνολικά, ήταν δεσμευμένα. Άλλα αποδεσμεύονταν άλλα δεσμεύονταν».

Ο μάρτυρας αναφερόμενος στον κ. Αυγενάκη κατέθεσε ότι:

«Η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα. Πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τον υπουργό για το τι συνέβαινε στο εθνικό απόθεμα και γιατί δεν πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ήταν υπό έρευνα ήταν στην Κρήτη. Δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος».

Εκθέτοντας στο δικαστήριο αναλυτικά τις «ερωτήσεις και τα τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη» ο μάρτυρας τόνισε πως έδειχναν έντονο ενδιαφέρον να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα: “παρακαλούμε να πληρωθούν”, “πότε θα πληρωθούν;”, “κάντε ό,τι μπορείτε”. Ασφαλώς όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν μεγάλη πίεση».

Σύμφωνα με την κατάθεση Σημανδράκου, το επόμενο σημείο ρήξης του με τον κ. Αυγενάκη ήταν για μια διεθνή σύμβαση που αφορούσε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμένα δε με ενδιέφερε ποια εταιρεία θα έμπαινε, εμένα με ενδιέφερε να έχουμε τεχνικό σύμβουλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δε μας έδωσε ούτε ένα ευρώ για τεχνική υποστήριξη. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από συνεργάτη του υπουργού για “να κατέβει” η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και ότι δεν μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση. Παρενέβη ο υπουργός και άρχισε έντονη λογομαχία. Υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ την σύμβαση δε την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας».

Άλλο σημείο που έδωσε έμφαση ο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατάθεσή του, ήταν η «πολύ συχνή επικοινωνία της διευθύντριας του υπουργού για τις πληρωμές. Είχαμε πει ότι θα γίνει στις 27/10/23. Η πληρωμή έγινε κανονικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δεν είχαμε πληρώσει όμως τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Εστάλη επιστολή στο γραφείο του κ. Αυγενάκη ότι δεν θα πληρωθούν 9.300 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δέχομαι τηλεφώνημα, ημέρα Παρασκευή από στελέχη του υπουργείου “συγχαρητήρια για την πληρωμή! Βγαίνει σε λίγο δελτίο τύπου του υπουργείου”. Τη Δεύτερα στις 11, με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Στρατάκος (γενικός γραμματέας) και μου λέει ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι “θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ“. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω».

Διαβάστε επίσης:

