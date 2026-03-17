«Μύθος» τα περί βίαιης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση λέει ο Κυρανάκης εν μέσω απεργίας των οδηγών ταξί

«Μύθο» χαρακτήρισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τα περί απουσίας επαρκών υποδομών για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην οποία συζητείται από σήμερα το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών προκειμένου να εισαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα.

Εν μέσω αντιδράσεων των οδηγών ταξί που από σήμερα τράβηξαν χειρόφρενο ξεκινώντας απεργία διαρκείας, ο αναπληρωτής υπουργός απαντώντας στα επιχειρήματα των επαγγελματιών οδηγών ταξί που ανέδειξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απάντησε για το θέμα της ηλεκτροκίνησης, μία από τις «καυτές» διατάξεις του νομοσχεδίου που συναντούν έντονες αντιδράσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υποστήριξε πως είναι «μύθος» ότι δεν υπάρχουν υποδομές ηλεκτροκίνησης, καθώς, όπως είπε, ο στόχος των 10.000 δημόσιων σημείων πανελλαδικώς έχει ήδη ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην Αττική υπάρχουν συνολικώς 3.200 σημεία φόρτισης, πολλά εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές, και ούτως ή άλλως αναμένεται να αυξηθούν. «Εισάγουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση. Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο μοντέλο επιδότησης, φέρνουμε την επιδότηση στη πηγή. Πρώτα παίρνει την επιδότηση ο υπόχρεος και μετά αγοράζει το όχημα», τόνισε.

Κατά τον ίδιο η μετάβαση μέχρι τέλους του ‘26 αναμένεται ομαλή. «Πρώτα παίρνει την επιδότηση ο υπόχρεος της ηλεκτροκίνησης – που δεν ξεπερνούν το 0,8 % του συνολικού στόλου για το 2026 και μετά αγοράζεις το όχημα. Με αυτό το ρυθμό του 1% και παρακάτω το χρόνο, θα έχουμε ηλεκτροκίνητο στόλο πότε; Σε 100 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για βίαιη μετάβαση αυτή η κυβέρνηση. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακούγονται στο δημόσιο διάλογο!», επέμεινε ο αναπληρωτής υπουργός, υπεραμυνόμενος των προωθούμενων αλλαγών, λέγοντας πως εισάγονται εξαιρέσεις στον παλαιότερο νόμο του ‘21, λόγου χάρη για όσους οδηγούς βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

Πάντως, οι οδηγοί των ταξί ζητούν να δοθεί παράταση για την αντικατάσταση των οχημάτων από ηλεκτρικά, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως η αγορά τους δεν είναι ακόμα προσιτή. Ακόμη διαφωνούν με το άρθρο 52 του νομοσχεδίου, καταγγέλλοντας «αθέμιτο ανταγωνισμό» από επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Αναφερόμενος στο επίμαχο άρθρο πάντως, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε πως «έχει αυξηθεί δραματικά ο τουρισμός, ιδίως σε Αθήνα και νησιά, επομένως αν δεν αρκούν να υπάρχοντα ταξί να μεταφέρουν τους επισκέπτες, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι», όπως είπε, διαβεβαιώνοντας πάντως, πως δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν επενδύσει σε μια άδεια ταξί.

